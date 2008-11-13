Apollo kelebeği yardım istiyor

Türkiye'de başta Uludağ olmak üzere Kuzey ve Orta Anadolu'daki dağlık bölgelerde yaşayan, beyaz üzerine kırmızı benekleri ve havadaki eşsiz süzülüşüyle göz alıcı bir güzelliğe sahip olan ''Apollo kelebeği''nin küresel ısınma, habitat (yaşam alanı) kaybı ve koleksiyonculuk gibi insan kaynaklı birçok tehlikeyle karşı karşıya olduğu bildirildi.Erciyes Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Dr. Evrim Karaçetin,yaptığı açıklamada, tüm Avrupa'da bin 800 metrenin üzerindeki dağlık bölgelerde, kayalık ve çiçekli vadilerde gözlemlenen bir kelebek türü olan ''Apollo kelebeği (Parnassius apollo)''nin Türkiye'de Kuzey ve Orta Anadolu çevresindeki dağlar ile Göller Yöresi ve Uludağ'da yaşadığını söyledi.Türkiye'nin en büyük kelebeklerinden olan bu türün temmuz ve ağustos aylarında 1 ay ömür sürdüğünü ifade eden Karaçetin, beyaz üzerine kırmızı benekleriyle göz alıcı bir güzelliğe sahip olan ''Apollo kelebeği''nin, süzülüşünün benzersizliğiyle diğer kelebeklerden ayrıldığını belirterek, ''güzelliğiyle pek çok koleksiyoncunun da dikkatini çekmiş olan bu kelebeğin nesli tehlike altındadır'' dedi.Karaçetin, bu kelebek türünün yumurtalarını ''damkoruğu'' adı verilen bitkiye bıraktığını, yumurtadan çıkan tırtılların da yine bu bitkiyle beslenerek, kozalarını oluşturduklarını, 1 sene sonra temmuz, ağustos gibi yine kelebek olarak uçmaya başladığını anlattı.Kelebeklerin de tüm diğer canlılar gibi doğal döngünün bir parçası olduğuna dikkati çeken Karaçetin, şunları kaydetti:''Bu kelebeğin bulunduğu habitatlar, ciddi risk altında, insan etkisine yoğun şekilde maruz kalmış bölgelerdir. Apollo kelebeğinin yok olması demek, bu alanların yok olması ve bununla beraber bu bölgelerdeki diğer canlıların da yok olması demektir. Ekolojik çeşitliliğin oluşması milyonlarca yıl sürmüşken, insanların bunu birkaç dakika içinde yok edebilme gücüne sahip olmamaları gerekir.''