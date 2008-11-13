T24 LogoT24 Logo
Çevre

Apollo kelebeği yardım istiyor

Kuzey ve Orta Anadolu'nun dağlık kesimlerinde yaşayan Apollo kelebeği yaşam alanı kaybı ve koleksiyoncular yüzünden tehdit altında.

13 Kasım 2008 02:00

Türkiye'de başta Uludağ olmak üzere Kuzey ve Orta Anadolu'daki dağlık bölgelerde yaşayan, beyaz üzerine kırmızı benekleri ve havadaki eşsiz süzülüşüyle göz alıcı bir güzelliğe sahip olan ''Apollo kelebeği''nin küresel ısınma, habitat (yaşam alanı) kaybı ve koleksiyonculuk gibi insan kaynaklı birçok tehlikeyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Erciyes Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Dr. Evrim Karaçetin,yaptığı açıklamada, tüm Avrupa'da bin 800 metrenin üzerindeki dağlık bölgelerde, kayalık ve çiçekli vadilerde gözlemlenen bir kelebek türü olan ''Apollo kelebeği (Parnassius apollo)''nin Türkiye'de Kuzey ve Orta Anadolu çevresindeki dağlar ile Göller Yöresi ve Uludağ'da yaşadığını söyledi.Türkiye'nin en büyük kelebeklerinden olan bu türün temmuz ve ağustos aylarında 1 ay ömür sürdüğünü ifade eden Karaçetin, beyaz üzerine kırmızı benekleriyle göz alıcı bir güzelliğe sahip olan ''Apollo kelebeği''nin, süzülüşünün benzersizliğiyle diğer kelebeklerden ayrıldığını belirterek, ''güzelliğiyle pek çok koleksiyoncunun da dikkatini çekmiş olan bu kelebeğin nesli tehlike altındadır'' dedi.Karaçetin, bu kelebek türünün yumurtalarını ''damkoruğu'' adı verilen bitkiye bıraktığını, yumurtadan çıkan tırtılların da yine bu bitkiyle beslenerek, kozalarını oluşturduklarını, 1 sene sonra temmuz, ağustos gibi yine kelebek olarak uçmaya başladığını anlattı.Kelebeklerin de tüm diğer canlılar gibi doğal döngünün bir parçası olduğuna dikkati çeken Karaçetin, şunları kaydetti:''Bu kelebeğin bulunduğu habitatlar, ciddi risk altında, insan etkisine yoğun şekilde maruz kalmış bölgelerdir. Apollo kelebeğinin yok olması demek, bu alanların yok olması ve bununla beraber bu bölgelerdeki diğer canlıların da yok olması demektir. Ekolojik çeşitliliğin oluşması milyonlarca yıl sürmüşken, insanların bunu birkaç dakika içinde yok edebilme gücüne sahip olmamaları gerekir.''

İlgili haberler:

Türkiye'nin 'kelebek rehberi'

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24