"Apoletlerini sökeceğim' dediği generalin köyünden İnce'ye kaç oy çıktı?

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, “Apoletlerini sökeceğim” dediği 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel’in memleketi Bayburt’un Taht Köyü’nde oy sayımı tamamlandı. 153 oyun kullanıldığı sandıktan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a 145, İnce’ye ise sadece 1 oy çıktı.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisinin eleştirdiği konuşmasını alkışlayan 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel’i eleştirmişti. İnce, Temel’e için “Apoletlerini sökeceğim” demişti. Temel’in memleketi Bayburt’un merkeze bağlı Taht Köyü’nde yaşayanlar ise, İnce’nin sözlerine tepki göstermişti.

Tek sandık kurulan Taht Köyü’nde 153 seçmen oy kullandı. Cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan’a 145, Meral Akşener’e 4, Temel Karamollaoğlu’na 3, Muharrem İnce’ye ise 1 oy çıktı.

Seçim sonuçlarının partilere göre dağılımında ise AK Parti 124, MHP 21, Saadet Partisi 3, İYİ Parti 4 ve CHP 1 oy aldı. (DHA)