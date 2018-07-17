Apolet tartışmasıyla gündeme gelen komutanın eşi Yargıtay'a atandı

24 Haziran seçim sürecinde yaşanan "Apolet sökme" tartışması ile gündeme gelen 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'in, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı'nda hakim olan eşi Ferhan Temel, dün yayımlanan KHK ile Yargıtay üyeliğine atandı.

Oda TV'den Müyesser Yıldız, 112 yüksek yargı üyesi bulunduğunu ancak bunlardan sadece 3'ünün sadece kadın olduğunu yazdı. Yıldız, kadın yüksek yargı üyelerinden birinin 24 Haziran'daki seçim sürecinde Erdoğan'ın İnce aleyhindeki sözlerini alkışlayan 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'in eşi Ferhan Temel olduğunu ifade etti.

Dün yayımlanan KHK'la Yargıtay üyeliğine atanan Ferhan Temel, 25 Mart 2016 kararnamesi ile Yargıtay Tetkik Hakimliği'nden Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı'na atanmış.