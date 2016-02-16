AP'nin Türkiye İlerleme Raporu'nda PKK kınandı, tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması istendi

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye İlerleme Raporu taslağında, PKK kınanırken Can Dündar ve Erdem Gül dahil tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması istendi.

CNN Türk'ün haberine göre; AP Türkiye Raportörü Kati Piri, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısı ile Türkiye İlerleme Raporu taslağını açıkladı. Nisan ayında AP Genel Kurulu'nda oylanacak olan taslakta, hem övgülere hem de eleştirilere yer verildi.

"Reformlar yavaşladı"

Reformların yavaşladığı, yargının bağımsızlığı ve ifade özgürlüğü gibi alanlarda geriye gidiş olduğu belirtilen metinde, AB'yle üyelik müzakerelerinin yeniden canlandırılmasının olumlu karşılandığı ifade edildi.

Can Dündar ve Erdem Gül

Türkiye'de reform sürecini teşvik etmek için Yargı ve Temel Haklar (23) ile Adalet, Özgürlük ve Güvenlik (24) fasıllarının açılması çağrısı yapılan metinde, Can Dündar ve Erdem Gül dahil tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması istendi.

"Terörle mücadelede insan haklarına saygı"

Gündeydoğu'daki olaylarla ilgili duyulan endişeye yer verilen taslakta, "Türkiye'nin terörle mücadele etmedeki meşruiyetine hak verirken, güvenlik önlemlerinin hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguluyoruz" dendi.

AB'nin terör örgütleri listesindeki PKK'nın şiddet eylemlerine dönmesinin kınandığı metinde, "Kürt meselesinde şiddetin çözüm olmadığını vurguluyoruz. Güvenlik güçlerine ve sivillere dönük tüm saldırıları şiddetle kınayıp, bu kapsamda YPG-H militanlarının barikatlar kurması ve hendekler kazması konusundaki ciddi endişemizi ifade ediyoruz. Bunun yanı sıra barışçıl gösterilere izin verilmesi gerektiğinde ısrarlıyız" ifadesine yer verildi.

Sokağa çıkma yasakları

Sokağa çıkma yasaklarının derhal kaldırılması çağrısı yapılan metinde, çatışmalar nedeniyle 400 bin kişinin yerlerinden olduğu kaydedildi. Derhal ateşkes ve çözüm sürecine dönülmesi istenilirken, IŞİD'in Diyarbakır, Suruç, Ankara ve İstanbul'daki saldırıları kınandı.

Suriye ve mülteciler

Sığınmacı krizi ile ilgili olarak ise, Türkiye'nin dünyada en çok mülteciyi konuk etmesi övülerek, krizin çözümünde Türkiye'nin rolüne vurgu yapıldı. AB'nin 3 milyar euroluk yardımının doğrudan sığınmacıların yararına harcanacağı ifade edilen metinde, Suriyelilere çalışma izni verilmesi için atılan adımlar da takdir edildi.

Kıbrıs sorunu

Kıbrıs görüşmelerine dair olarak da, hem Türk hem de Rum taraflarının yapıcı tutumları övülerek, Türkiye ve ilgili taraflardan müzakere sürecini etkin bir şekilde desteklenmesi ve Türk askerlerinin Kıbrıs'tan çekilmesi istendi.