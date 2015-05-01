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Dünya

AP'nin 'Ermeni Soykırımı' kararı iade edildi

Son dönemde AP’den çıkan hemen hemen tüm Türkiye bağlantılı kararlar geri gönderildi

01 Mayıs 2015 10:43

Avrupa Parlamentosu’nda (AP) kabul edilen ve Türkiye’den 1915'te yaşananları 'Ermeni soykırımı' olarak tanımasını talep eden karar Türkiye’nin Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği tarafından iade edildi.

AP Genel Sekreteri imzasıyla 29 Nisan’da AB Daimi Temsilciliği’ne ulaşan karar Türkiye’den gelen talimat çerçevesinde Ankara’ya iletilmeksizin AP’ye geri gönderildi. AP Genel Sekreteri’ne iletilen mektupta kararın tek taraflı olduğu ve bu tür kararları parlamentoların almaması gerektiği gibi vurgulara da yer verildi.

Güven Özalp’in Hürriyet’te yayımlanan haberine göre, son dönemde AP’den çıkan hemen hemen tüm Türkiye bağlantılı kararlar geri gönderildi. Geri gönderme uygulamasına Gezi Parkı olayları konusunda alınan kararla başlandı. Sonrasında Rum Kesimi’nin münhasır ekonomik bölgedeki faaliyetleriyle ilgili kararlar ve 14 Aralık’ta bazı medya kuruluşlarına yönelik operasyon üzerine hazırlanan basın özgürlüğüyle ilgili karar AP’ye iade edilmişti.

AP, 15 Nisan’da 1915'te yaşananları 'soykırım' olarak nitelediği ve Türkiye’ye geçmişiyle yüzleşerek 'tanıma' çağrısı yaptığı kararı ezici çoğunlukla kabul etmişti. AP’nin herhangi bir bağlayıcılığı bulunmayan kararına ilişkin oturumda Türkiye’ye yönelik sert eleştiriler gündeme gelirken Ankara da belgenin 'yok hükmünde' olduğunu ilan etmişti.

Türkiye’nin beğenmediği ve taraflı bulduğu belgeleri geri göndermesi sembolik bir tepki olma özelliği taşıyor. AP kanadında bu uygulamanın etki yarattığını söylemek ise pek mümkün değil. 

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