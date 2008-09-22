Aphrodisias heykelleri İstanbul'u mesken tutacak

'Şehirlerin Renkleri' Çırağan'da

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılıktan yapılan açıklamada, Yapı Kredi Vedat Nedim Tör Müzesi'nin, aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit'e adanan Aphrodisias antik kentinin mermer heykellerine ev sahipliği yapmaya hazırlandığı bildirildi.Yapı Kredi Özel Bankacılıkın sponsorluğunda, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü işbirliğiyle açılacak "Aphrodisias'tan Roma Portreleri" adlı sergide, Aphrodisias antik kentinden gelen 52 mermer heykel yer alacağı belirtildi.