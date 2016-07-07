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Dünya
Deutsche Welle

AP'den yeni sınır polisine yeşil ışık

Avrupa Parlamentosu, sığınmacı akınına karşı Yunanistan, İtalya gibi sınır ülkelerinde eylülden itibaren görev yapacak yeni polis gücüne yeşil ışık yaktı.

07 Temmuz 2016 15:03

AB'nin dış sınırlarının korunmasında görev yapan AB Sınır Koruma Ajansı Frontex'e takviye için
Avrupa Parlamentosu'ndan onay çıktı.

AP'de 181 ret ve 48 çekimser oya karşı 483 oyla kabul edilen yeni sınır koruma gücünün eylül
ayında işbaşı yapması ve kasım ayında tam faaliyette olması hedefleniyor. AP'den yapılan
açıklamada ilgili düzenlemenin sonbahara kadar yürürlüğe sokulacağı bildirildi.

Frontex'e takviye

Düzenlemeye göre, AB'ye üye ülkeler kendi sınırlarını kendi korumaya devam edecek, ancak
acil durumlarda yaklaşık bin 500 sınır muhafızından oluşacak yeni sınır koruma gücünden
yardım alabilecek. Varşova merkezli Frontex'e takviye olarak oluşturulacak güç, acil
durumlarda içinde görev yapacağı ülkenin onayı olmadan da harekete geçebilecek.
Düzenleme bu yönüyle yoğun eleştirilere neden olmuştu.

Düzenlemeye göre söz konusu ülkenin AB ile işbirliği yapmaması halinde Schengen Bölgesi
üyeliğinin iki yıla kadar askıya alınması mümkün olabilecek.

Yeşiller'den eleştiri

AB Komisyonu ile AP'de muhafazakarların oluşturduğu grup (EVP) AP'nin kararını
memnuniyetle karşılarken Yeşiller grubu takviye güç kararını eleştirdi.

AP Yeşiller Grup Başkanvekili Ska Keller, “Yeni verilen yetki ile Frontex, insanları izole ve sınır
dışı etme teşkilatına dönüşecek“ açıklaması
yaptı. Keller, yeni düzenleme ile insan hakları ve
sığınmacıların korunması konularının geri plana atılma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu
savundu.    

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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