AP'den yeni sınır polisine yeşil ışık

AB'nin dış sınırlarının korunmasında görev yapan AB Sınır Koruma Ajansı Frontex'e takviye için

Avrupa Parlamentosu'ndan onay çıktı.

AP'de 181 ret ve 48 çekimser oya karşı 483 oyla kabul edilen yeni sınır koruma gücünün eylül

ayında işbaşı yapması ve kasım ayında tam faaliyette olması hedefleniyor. AP'den yapılan

açıklamada ilgili düzenlemenin sonbahara kadar yürürlüğe sokulacağı bildirildi.

Frontex'e takviye

Düzenlemeye göre, AB'ye üye ülkeler kendi sınırlarını kendi korumaya devam edecek, ancak

acil durumlarda yaklaşık bin 500 sınır muhafızından oluşacak yeni sınır koruma gücünden

yardım alabilecek. Varşova merkezli Frontex'e takviye olarak oluşturulacak güç, acil

durumlarda içinde görev yapacağı ülkenin onayı olmadan da harekete geçebilecek.

Düzenleme bu yönüyle yoğun eleştirilere neden olmuştu.

Düzenlemeye göre söz konusu ülkenin AB ile işbirliği yapmaması halinde Schengen Bölgesi

üyeliğinin iki yıla kadar askıya alınması mümkün olabilecek.

Yeşiller'den eleştiri

AB Komisyonu ile AP'de muhafazakarların oluşturduğu grup (EVP) AP'nin kararını

memnuniyetle karşılarken Yeşiller grubu takviye güç kararını eleştirdi.

AP Yeşiller Grup Başkanvekili Ska Keller, “Yeni verilen yetki ile Frontex, insanları izole ve sınır

dışı etme teşkilatına dönüşecek“ açıklaması

yaptı. Keller, yeni düzenleme ile insan hakları ve

sığınmacıların korunması konularının geri plana atılma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu

savundu.