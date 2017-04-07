AP’den tutuklu gazetecilerle dayanışma kampanyası

Avrupa Parlamentosu vekilleri Sınır Tanımayan Gazetecilerin çağrısı üzerine Türkiye’de tutuklu gazetecilerle dayanışma başlattı. Cumhuriyet gazetesine Alternatif Nobel veren vakıf da Cumhuriyet iddianamesini eleştirdi.Avrupa Parlamentosu (AP) Yeşiller grubu, Türkiye'de tutuklu gazetecilerle dayanışma kampanyası başlattı. Yeşiller grubundan verilen bilgiye göre, grup adına eş başkanlar Ska Keller ve Philippe Lamberts imzalı açık mektup, karikatürist Musa Kart'a gönderildi. Musa Kart, gözaltına alınıncaya kadar Cumhuriyet gazetesinde çalışıyordu. Söz konusu kampanya Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün Türkiye'deki tutuklu gazetecilerle dayanışma gösterilmesine yönelik çağrısı üzerine başlatıldı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün çağrısı ile düzenlenen dayanışma kampanyasına önümüzdeki haftalarda, AP'deki Sosyal Demokrat ve Sol Parti gruplarının da katılması bekleniyor. Örgütten yapılan açıklamaya göre, kampanya çerçevesinde Avrupa Parlamentosu'ndaki beş siyasi grubun Türkiye'de tutuklu bulunan beş gazeteciye açık mektup göndermesi hedefleniyor. Açıklamaya göre, Musa Kart'ın yanı sıra cezaevinde tutuklu bulunan Nazlı Ilıcak, Şahin Alpay, Kadri Gürsel ve Ahmet Şık'a da mektup gönderilmesi planlanıyor. Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün açıklamasına göre, bu mektupların Cumhuriyet gazetesinde yayınlanması tasarlanıyor.

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün açıklamasında, Türkiye'de 150 civarında gazetecinin tutuklu olarak cezaevinde bulunduğunu, yaklaşık 775 gazetecinin basın kartının iptal edildiği hatırlatıldı.

“Güçlü olun” çağrısı

Yeşiller grubu tarafından gönderilen mektupta, Musa Kart'a "güçlü olun” çağrısı yapılıyor. "Bu mektupla sizinle dayanışma içinde olduğumuzu göstermek, size yalnız olmadığınızı hatırlatmak ve Türkiye'nin otoriter bir rejime dönüşme tehdidi ile karşı karşıya olduğunu gözlemlediğimiz bu dönemde sizin olaylara kinayeli bakışınızın eksikliğini anlatmak için yazıyoruz” ifadesi kullanıldı.

Musa Kart'a hitaben "Türkiye'nin, hemşehrilerinizin, okuyucularınızın ve hepimizin size ihtiyacı var” denilen mektupta, "siz olmadan, özgür ve bağımsız basın olmadan, vatandaşların özgür ve bağımsız olamayacağı” vurgulandı. Ayrıca, "kilometrelerce uzakta olsak da, bizi tanımasanız da, sizin yanınızda, özgürlüğün, özgür basının ve demokratik Türkiye'nin destekçisiyiz” ifadesine yer verildi.

Alternatif Nobel'i veren vakıftan eleştiri

Öte yandan, cezaevinde tutuklu bulunan Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticileri hakkında hazırlanan iddianame, gazeteye Alternatif Nobel Ödülü'nü veren Right Livelihood Award Vakfı tarafından eleştirildi. Vakıf tarafından perşembe günü yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet gazetesi çalışanlarına yönelik bu davanın Türkiye'de demokrasiye yönelik demokrasiye yönelik bir dava olduğu belirtildi. Vakıf Başkanı Ole von Uexkull, "hapis cezalarının suç işleyenler için olmalı, onlar hakkında haber yapanlar için değil” dedi.

Vakfın açıklamasında, Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerinin derhal serbest bırakılması talep edildi.

Cumhuriyet gazetesi geçen yıl Right Livelihood Award Vakfı tarafından verilen Doğru Yaşam Ödülü'ne layık görülmüştü. Alternatif Nobel olarak bilinen ödüle gerekçe olarak Cumhuriyet gazetesinin korkusuzca araştırmacı gazetecilik örneği vermesi, baskı, sansür ve ölüm tehditlerine boyun eğmeden fikir ve basın özgürlüğünü savunması” gösterilmişti.

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DW/AFP/dpa/JD/GA