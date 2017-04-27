AP'den Türkiye raporu: Anayasa paketi değiştirilmezse müzakereler askıya alınsın!

Geçen yıl Türkiye ile müzakerelerin ‘dondurulması’ tavsiyesi içeren bir karar alan Avrupa Parlamentosu (AP), AB Konseyi’ne Türk hükümetinin davet edileceği bir zirve düzenlemesi çağrısı yaptı.

Hürriyet Brüksel Temsilcisi Güven Özalp'in haberine göre, bu talep Hollandalı parlamenter Kati Piri’nın hazırladığı Türkiye raporunun taslağında yer aldı. Bunun yanı sıra Türkiye’deki referandumla kabul edilen anayasa paketinin değiştirilmeden uygulanması halinde üyelik müzakerelerinin askıya alınması istendi.

Taslak rapor, 2 Mayıs’ta Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu’nda görüşülecek.

Taslakta öne çıkan vurgular şunlar:

– Komisyona ve üye devletlere, anayasa paketinin değiştirilmeden uygulanması halinde Türkiye ile katılım müzakerelerini askıya alma çağrısı yapıyoruz.

– İdam cezasının yeniden getirilmesinin AB müzakerelerinin derhal sona ermesine yol açacağının altını çizeriz.

– AB Konseyi’ne, AB-Türkiye ilişkilerinde karşı karşıya olduğumuz bariz krizi tartışmak için Türk hükümetini acilen bir zirveye davet etmesini öneriyoruz.

– Komisyona, güncellenmiş Gümrük Birliği’ne insan hakları ve temel özgürlüklerle ilgili siyasi kriterler katması çağrısı yapıyoruz.

– Komisyona Türkiye’nin Kopenhag kriterlerine uymaması durumunda tüm katılım öncesi fonları askıya alması ve bu fonları Türk sivil toplumunu destekleme amaçlı kullanması çağrısında bulunuyoruz. (Katılım öncesi fonlardan Türkiye’nin payına 2017-2020 dönemi için 2.57 milyar Euro düşüyor)

– Katılım araçlarının bütünüyle kullanılmaması ve yıllar içinde Türkiye’nin AB’ye tam entegrasyonuna yönelik desteğin her iki tarafta da halk desteğini kaybetmesi üzüntü verici.

– Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bazı AB liderlerini, ‘Nazi uygulamaları’ yürütmekle suçlayan son açıklamalarını güçlü şekilde kınıyoruz ve bu tür yersiz açıklamaların devamının bir siyasi ortak olarak Türkiye’nin kredibilitesinin altını kazdığı uyarısında bulunuyoruz.

– Türk halkı için 2016 zor bir yıl oldu. Bununla birlikte Olağanüstü Hal altında alınan önlemler, geniş kapsamlı, orantısız ve ülkede temel özgürlüklerin korunmasında uzun süre olumsuz etki yapacak nitelikteydi.

– Olağanüstü Hal ve adil bir kampanya olmasını önleyen şartlar altında 16 Nisan’da yapılan referandumun sonucunu not ediyoruz. Tüm usulsüzlük iddialarına ilişkin bağımsız bir değerlendirmeyi destekliyoruz

– 150’den fazla gazetecinin tutuklanmasını endişeyle not ediyor ve Türk hükümetini tüm gazetecileri derhal serbest bırakmaya ısrarla teşvik ediyoruz.

– 2002’den beri AB’nin terör listesinde yer alan PKK’nın şiddete dönüşüne yönelik kınamamızı tekrarlıyoruz. AB ülkelerini, AB’nin terör listesinde yer alan örgütlerin işaret ve sembollerini yasaklayan yasal düzenlemeleri güçlendirmeye davet ediyoruz.

– Hakim ve savcıların güçlü siyasi baskı altında olmayı sürdürmesinden endişe duyuyoruz.