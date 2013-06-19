AP'den Türkiye özeleştirisi

Brüksel'de AP Dış İlişkiler Komitesi üyeleri Türkiye'yle yaşanan gerginliği tartışırken Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Helen Flautre, "Yargı ve temel haklar ile adalet, özgürlük ve güvenlik fasıllarını açmış olsaydık şimdi çok daha tutarlı olurduk ve kendimi daha iyi hissederdim" dedi.

Bu sözleriyle oturuma katılan AP üyelerinin çoğunun desteği alan Flautre, her iki faslın açılmamış ve daha da kötüsü açılış kriterleri dahi belirlenmemiş olmasının, AB'nin temel hak ve özgürlüklerle ilgili Türkiye'ye yapacağı tavsiyelerin etkisini azalttığını belirtti.

Flautre, AB üyelerinin 26 Haziran'da açılıp açılmayacağını tartıştığı Bölgesel Politikalar faslının da Türkiye'deki çözüm süreci açısından önem taşıdığını vurguladı.

Yeşiller grubunun Fransız üyesi Flautre, AB'nin bu dönemde Türkiye ile ilişkileri zayıflatmak yerine güçlendirmenin yollarını araması ve diyalog kapısını açık tutması gerektiğini ifade etti.

AFET Başkanı Alman Hristiyan Demokrat Elmar Brok ise AP genel kurulunda geçen hafta kabul edilen Türkiye kararıyla AFET heyetinin Türkiye'de temas ve incelemelerde bulunmasının anlamının kalmadığını ve ziyaretin iptal edildiğini söyledi. Brok, AFET heyetinin ziyaretiyle ilgili AB Bakanı Egemen Bağış'la yaptığı telefon konuşmalarının "faydalı olmadığını" belirtti. Brok, "Türkiye ile ilişkilerimizi derinleştirmek istiyoruz. Mevcut durumda temasların sürmesinden ve Türkiye'nin Avrupa perspektifinin gelişmeye devam etmesinden yanayız" dedi.