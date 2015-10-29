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Deutsche Welle

AP'den tutuklu Suudi gazeteciye 'düşünce özgürlüğü' ödülü

Suudi blog yazarı Raif Bedevi 3 yıl önce İslam'a hakaret etiiği gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı

29 Ekim 2015 16:10


Avrupa Parlamentosu üyeleri, düşünce özgürlüğü alanında verilen Sakharov Ödülü'ne bu yıl Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan Raif Bedevi'nin layık görüldüğünü duyurdu. Ödülün düşünce özgürlüğü ve hoşgörü için gösterdiği cesaret nedeniyle Bedevi'ye verildiği vurgulandı. Bedevi, 50 bin euroluk para ödülünün sahibi olacak.

Suudi yönetimini eleştiren ifadeleri nedeniyle 2012 yılından beri cezaevinde bulunan Bedevi, 10 yıl hapis ve bin kırbaç cezasına çarptırılmıştı. Bedevi'ye geçen ocak ayında 50 kırbaç cezası verilmişti. Bedevi'ye verilen ceza uluslararası toplumun yoğun tepkisine yol açıyor.

Bedevi, Deutsche Welle'nin sosyal aktivizm yarışması Bobs kapsamında verdiği İfade Özgürlüğü Ödülü'nün de sahibi olmuştu.

İfade özgürlüğü için mücadele

Raif Bedevi yıllardır ülkesindeki ifade özgürlüğü hakkı için mücadele ediyor. "Özgür Suudi Liberalleri" adlı sitede ülkedeki siyasi ve toplumsal yanlışları eleştiriyor. Daha önce din polisi hakkında alaycı bir makale yazan Bedevi, ülkenin en büyük üniversitesini de 'terörist kampı' olarak nitelendirmişti. Bedevi, Suudi Arabistan'da yasak olan sevgililer günü hakkında yazı yazmıştı.

Sitesinde İslam, dini önderler ve siyasetçilere hakaret ettiği suçlamasıyla 2012 Haziran'da gözaltına alındı. Eşi 2013'te üç çocuğuyla Kanada'ya kaçtı. Aile orada iltica hakkına sahip oldu.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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