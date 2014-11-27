T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

AP'den Google'a uyarı

Amerikan arama motoru Google, Avrupa Parlamentosu'nun hedefinde. Parlamento, şirketin arama ve ticari faaliyetlerini birbirinden ayırmasını istiyor.

27 Kasım 2014 18:58


Avrupa Parlamentosu, arama motoru hizmetleri ile ticari faaliyetlerinin birbirinde ayrılmasını öngören karar tasarısını onayladı. Büyük bir çoğunlukla kabul edilen kararda, arama motoru hizmeti sunan firmaların sıkı denetlenmesi ve tarafsızlık ilkesine bağlı kalınması istendi.

Avrupa Parlamentosu'nun karar tasarısının hedefinde ise haksız rekabete yol açtığı suçlamalarıyla karşı karşıya olan Amerikan arama motoru Google bulunuyor.

Ticari önceliklerin arama sonuçlarında öne çıkarılmasını ve haksız rekabetin engellenmesini amaçlayan kararın bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Ancak Avrupa Parlamentosu, kabul ettiği karar metni ile bu konuda girişimde bulunması için Avrupa Birliği Komisyonu'nun üzerindeki baskıyı artırmayı planlıyor.

Parlamenterler, Komisyon'a yaptığı çağrıda "Arama motorları listeleme, değerlendirme ve sıralama sonuçlarını çarpıtmadan ve şeffaf olarak vermelidir" ifadelerine yer verdi. Kararda, rekabet koşullarının korunmasının dijital pazarda da büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Google eleştinilerin hedefinde

Google harita, fiyat karşılaştırma, otel ya da restoran aramalarında ticari ilişkide olduğu işletmelere göre sıralama yaptığı ve haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Video paylaşım platformu YouTube ve Android işletim sistemlerine de sahip olan Google, internet üzerinden yapılan reklamlardan büyük paralar kazanıyor.

Google, mobil cihaz üreticisi şirketlere, cihazlarında YouTube ve Google Maps gibi uygulamaların bulunması ve belirgin bir şekilde görünmesi karşılığında Android işletim sisteminden ücretsiz yararlanmalarına izin verdiğini duyurmuştu. Bunun üzerine Microsoft'un başını çektiği 17 şirketten oluşan "FairSearch" girişimi de tekel oluşturmakla suçladıkları Google'ı AB Komisyonu’na şikayet etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AmerikanGoogle Avrupa ParlamentosuParlamentosuGoogleAvrupa ParlamentosuAvrupa Birliği KomisyonuKomisyonYouTubeAndroidGoogle MapsMicrosoftGoogle KomisyonuDeutsche Welle Türkçe dpa/DW/HS/BW

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24