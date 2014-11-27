AP'den Google'a uyarı



Avrupa Parlamentosu, arama motoru hizmetleri ile ticari faaliyetlerinin birbirinde ayrılmasını öngören karar tasarısını onayladı. Büyük bir çoğunlukla kabul edilen kararda, arama motoru hizmeti sunan firmaların sıkı denetlenmesi ve tarafsızlık ilkesine bağlı kalınması istendi.

Avrupa Parlamentosu'nun karar tasarısının hedefinde ise haksız rekabete yol açtığı suçlamalarıyla karşı karşıya olan Amerikan arama motoru Google bulunuyor.

Ticari önceliklerin arama sonuçlarında öne çıkarılmasını ve haksız rekabetin engellenmesini amaçlayan kararın bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Ancak Avrupa Parlamentosu, kabul ettiği karar metni ile bu konuda girişimde bulunması için Avrupa Birliği Komisyonu'nun üzerindeki baskıyı artırmayı planlıyor.

Parlamenterler, Komisyon'a yaptığı çağrıda "Arama motorları listeleme, değerlendirme ve sıralama sonuçlarını çarpıtmadan ve şeffaf olarak vermelidir" ifadelerine yer verdi. Kararda, rekabet koşullarının korunmasının dijital pazarda da büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Google eleştinilerin hedefinde

Google harita, fiyat karşılaştırma, otel ya da restoran aramalarında ticari ilişkide olduğu işletmelere göre sıralama yaptığı ve haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Video paylaşım platformu YouTube ve Android işletim sistemlerine de sahip olan Google, internet üzerinden yapılan reklamlardan büyük paralar kazanıyor.

Google, mobil cihaz üreticisi şirketlere, cihazlarında YouTube ve Google Maps gibi uygulamaların bulunması ve belirgin bir şekilde görünmesi karşılığında Android işletim sisteminden ücretsiz yararlanmalarına izin verdiğini duyurmuştu. Bunun üzerine Microsoft'un başını çektiği 17 şirketten oluşan "FairSearch" girişimi de tekel oluşturmakla suçladıkları Google'ı AB Komisyonu’na şikayet etmişti.