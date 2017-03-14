T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

AP'den 'amalgamlı dolguyu' kısıtlama kararı

Avrupa Parlamentosu, diş tedavisinde kullanılan amalgamlı dolguların çocuklar ve hamile kadınlarda kullanılmasının kısıtlanmasını öngören bir karar aldı. Parlamento, AB ülkelerinden amalgam ile mücadele planı da istedi.

14 Mart 2017 22:12

Avrupa Parlamentosu (AP) çocukların ve hamile kadınların diş tedavisinde amalgamlı dolgu kullanılmasının kısıtlanmasını kararlaştırdı. Salı günü Strasbourg'da alınan karara göre, 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren çocuklar ve hamile kadınlar da mümkün olduğunca amalgamlı dolgu kullanılmayacak.

Ayrıca AP, 2019 yılı ortasına dek hazırlanmak üzere, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden amalgamın diş tedavisinden tamamen çıkarılmasına yönelik planlar hazırlamasını da talep etti. Ucuz bir madde olduğu için diş dolgusunda kullanılan amalgam, içeriğindeki cıva nedeni ile uzun süredir tartışmalara konu oluyor. Bazı çevreler zehirli bir ağır metal olan ve Avrupa Birliği'nde diş dolgusu olarak yılda yaklaşık 75 ton miktarında kullanılan cıvanın tamamen yasaklanmasını talep etse de bu şimdilik uygulamaya konulmadı.

Minimata Konvansiyonu kararları

Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, kararında çocuklarla hamile kadınlarda amalgamlı dolgu kullanımının kıstılanmasının yanı sıra bu dolgunun dozajının genel anlamda düşürülmesi ve diş doktorlarının zehirli maddeleri ayrıştırması üzerinde de anlaştı. Avrupa Birliği, 2013 yılında üzerinde anlaşma sağlanan ve dünya çapında cıva kullanımının azaltılmasını ön gören Minimata Konvansiyonu kararlarını kabul etmiş durumda. Avrupa Birliği Komisyonu, üye ülkeler ve ülkelerin parlamentoları ile bu kapsamda daha önce varılan anlaşmaya göre 2020 yılına dek, 2030 senesinden itibaren diş doktorlarının amalgamlı dolgu kullanımına tamamen yasak getirilip getirilmeyeceğine karar vermeyi hedefliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/DW, ET/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Avrupa ParlamentosuParlamentosuStrasbourgTemmuzAvrupa BirliğiKonvansiyonuBirliğiMinimata KonvansiyonuBirliği KomisyonuDeutsche Welle Türkçe dpa/DW ET/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24