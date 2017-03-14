AP'den 'amalgamlı dolguyu' kısıtlama kararı

Avrupa Parlamentosu (AP) çocukların ve hamile kadınların diş tedavisinde amalgamlı dolgu kullanılmasının kısıtlanmasını kararlaştırdı. Salı günü Strasbourg'da alınan karara göre, 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren çocuklar ve hamile kadınlar da mümkün olduğunca amalgamlı dolgu kullanılmayacak.

Ayrıca AP, 2019 yılı ortasına dek hazırlanmak üzere, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden amalgamın diş tedavisinden tamamen çıkarılmasına yönelik planlar hazırlamasını da talep etti. Ucuz bir madde olduğu için diş dolgusunda kullanılan amalgam, içeriğindeki cıva nedeni ile uzun süredir tartışmalara konu oluyor. Bazı çevreler zehirli bir ağır metal olan ve Avrupa Birliği'nde diş dolgusu olarak yılda yaklaşık 75 ton miktarında kullanılan cıvanın tamamen yasaklanmasını talep etse de bu şimdilik uygulamaya konulmadı.

Minimata Konvansiyonu kararları

Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, kararında çocuklarla hamile kadınlarda amalgamlı dolgu kullanımının kıstılanmasının yanı sıra bu dolgunun dozajının genel anlamda düşürülmesi ve diş doktorlarının zehirli maddeleri ayrıştırması üzerinde de anlaştı. Avrupa Birliği, 2013 yılında üzerinde anlaşma sağlanan ve dünya çapında cıva kullanımının azaltılmasını ön gören Minimata Konvansiyonu kararlarını kabul etmiş durumda. Avrupa Birliği Komisyonu, üye ülkeler ve ülkelerin parlamentoları ile bu kapsamda daha önce varılan anlaşmaya göre 2020 yılına dek, 2030 senesinden itibaren diş doktorlarının amalgamlı dolgu kullanımına tamamen yasak getirilip getirilmeyeceğine karar vermeyi hedefliyor.

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dpa/DW, ET/BÖ