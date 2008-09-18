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Kültür-Sanat

AP'den "Amerikan Başkanı" sergisi

Amerikan haber ajansı Associated Press'in (AP) "Amerikan Başkanı" isimli fotoğraf sergisi, New York'taki Federal Hall National Memorial'da ziyarete açıldı.

18 Eylül 2008 03:00

ABD'de başkanlık yarışının kıyasıya sürdüğü günlerde ziyarete açılan sergiye Amerikalılar da büyük ilgi gösteriyor.

ABD hükümetinin doğduğu, ilk ABD Kongresi ve Yüksek Mahkemesine de ev sahipliği yapan tarihi binadaki sergide ABD başkanlarının 1800'lü yıllardan bugüne en ilginç anlarını yansıtan kareler yer alıyor.

Sergide, dünyanın en eski ve en büyük haber ajanslarından AP'nin, 10 milyonu aşkın fotoğraf yer alan arşivinden derlenen 200'den fazla kare bulunuyor.

Sergide, John F.Kennedy'nin suikasta uğradığı an, Dwight D. Eisenhower'ın soğuk savaş yıllarında Güney Kore'deki ABD üssüne gelişi, Başkan Woodrow Wilson'ın 1'inci Dünya Savaşı'nda diğer devlet başkanlarıyla buluşması, şimdiki Başkan George W.Bush'un Irak'ta askeri üsleri ziyareti, Bill Clinton ve George Bush'un köpekleri ile fotoğrafları, Richard Nixon'un bir seçim çalışması sırasında otomobilin üzerinde konuşma yaptığı an, yeni başkan adayları Barack Obama ve John McCain'in seçim çalışmalarından enstantanelerin de aralarında bulduğu birbirinden ilginç fotoğraflar izleyicilerin ilgisine sunuldu.

"Amerikan Başkanı" isimli sergi, 31 Ocak 2009'a kadar ziyarete açık kalacak.

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