AP'de Türkiye'ye karşı girişim

Avrupa Parlamentosu'nda (AP), Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinin durdurulması için bir girişim üzerinde çalışıldığı bildirildi. Alman haber ajansı dpa'nın haberinde, AP'deki Sosyal Demokratlar grubunun Başkan Vekili Knut Fleckenstein'ın ilgili metnin önümüzdeki hafta oylanacağına dair açıklamasına yer verildi. Fleckenstein, AP'deki liberal vekillerin girişimiyle hazırlanan önergenin büyük olasılıkla kabul edileceğini tahmin ettiğini belirtti.

AP'de Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinin durdurulması için başlatılan girişimin Türkiye'de son dönemde gerçekleşen tutuklama ve gözaltı dalgalarıyla AB Komisyonu'nun son Türkiye raporuna tepki olarak düşünüldüğü belirtiliyor. AB Komisyonu'nun son Türkiye raporunda alışılmışın dışında sert ifadelerle düşünce özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar ve hukuk devleti konusundaki eksiklikler eleştirilmişti.

Gözler Komisyon ve üye ülkelerde

Alman haber ajansı dpa'nın haberine göre Türkiye ile üyelik müzakerelerini yürüten Avrupa Komisyonu'nun AP girişimi konusunda ne tür bir tutum takınacağı ise belirsizliğini koruyor. AP'de hazırlanan ve kabul edilmesi beklenen tasarının hukuki bağlayıcılığı bulunmamakla birlikte büyük bir sembolik önem taşıyacağı değerlendirmeleri yapılıyor.

AB'nin Türkiye ile yürüttüğü üyelik müzakerelerinin, 'Avrupa temel değerlerine yönelik ağır ve süreklilik kazanan ihlaller' durumunda durdurulabileceği şartına dayanarak AB Komisyonu'nun müzakerelerin durdurulmasını önerebileceği belirtiliyor. Ancak bu durumda karar üye ülkeler arasında yapılacak oylama sonucu verilebilecek ve Türkiye'nin üyeliğinin durdurulması konusunda üye ülkeler arasında görüş ayrılıkları bulunduğu biliniyor.

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DW,dpa/BK,BÖ