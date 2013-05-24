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Yaşam

Apartmanlarda reklam ve anten yasaklandı

Yeni düzenlemeye göre, apartmanların çatısına eczane ve lastik firması gibi ticari tabelalar konulamayacak

24 Mayıs 2013 15:27

Şehirlerin doğal görünümünü bozan baz istasyonları, çanak antenler ve reklam panolarını düzenleyecek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı taslağı tamamlandı.

Yeni düzenlemeye göre, konut amacıyla kullanılan apartmanların çatısına eczane, market, lastik firması gibi ticari tabelalar konulamayacak, meydanlardaki binaların dış cephesi tek tip olacak. Çanak antenler, çatılarda dağınık şekilde bulunmayacak. Tarihi dokuyu bozan abartılı neonlar yasak olacak.

Edinilen bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı taslağının getirdiği bazı düzenlemeler şöyle:

Mithat Yurdakul'un Milliyet gazetesi'nde yer alan haberine göre, konut amaçlı kullanılan bina çatılarına hiçbir şekilde reklam ve tanıtım aracı konulamayacak. Eczane, market, lastik firması gibi ticari tabelalar buralara konulamayacak. Cephe iyileştirmeleri ile kentsel dönüşüm projeleri; çevre, kent kimliği ve estetiğine uygun olarak hazırlanan kentsel tasarım rehberleri çerçevesinde yapılacak. Yerleşim alanlarındaki bina cepheleri belediyelerce hazırlanacak program dahilinde gerekirse 10 yılda bir yenilenecek.

Ana cadde, bulvar ve meydan gibi işlek alanlarda bulunan yapılar arasında uyumun sağlanması amacıyla, bina dış cepheleri aynı boyayla giydirilecek.

Bina dış cephelerine yerleştirilen çanak anten, klima, havalandırma borusu, güneş panelleri, tente gibi unsurların çevre ve şehir estetiği bakımından görüntü kirliliği oluşturmaması gerekecek. Binalarda bulunan çanak antenler, tek noktada toplanıp, merkezi anten haline getirilerek, çatılara yerleştirilecek. Cam giydirme uygulaması yapılan bina cephe yüzeyleri reklam ve tanıtım amaçlı kullanılamayacak.

Binaların çatı katlarına konulacak reklam panoları çatı yüksekliğini geçemeyecek. Çatılardaki reklam tabelaları ve diğer tanıtım unsurları, cephe yüzeyinin yüzde 50’sini geçemeyecek. Bu maddeyle, apartmanların bir yüzeyini kaplayan dev banka ve meşrubat reklamları tarih olacak.
Bir yerleşim yerinde kullanılan her türlü reklam ve tanıtım aracında mimari doku ve estetiğin korunması için malzemesi tek tip olması zorunlu olacak.

Tarihi dokuya aykırı olan abartılı neon tabelalar bundan sonra yasak olacak.

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