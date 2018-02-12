Apartmanın 8'inci katında yangın

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da bir apartmanın 8\'inci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saatte söndürüldü.

Yangın, saat 11.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi\'ndeki 8 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre, Yasin Toprak\'a ait evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, yaklaşık bir saat süren çalışma sonrası tamamen söndürüldü. Yangın sırasında evde kimsenini olmadığı belirlenirken, bina sakinleri ise tahliye edildi. Yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI