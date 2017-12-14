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Apartmanı dumanlar sardı, 2 kişi dumandan etkilendi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da bir apartman dairesinde çıkan yangında, evden çıkamadığı için dumandan etkilenen yatalak hasta 60 yaşındaki Haydar Önder, itfaiye tarafından kurtarıldı

14 Aralık 2017 17:58

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da bir apartman dairesinde çıkan yangında, evden çıkamadığı için dumandan etkilenen yatalak hasta 60 yaşındaki Haydar Önder, itfaiye tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen Haydar Öner tedavi altına alındı.
Tabaklar Mahallesi Eflatun Sokak\'ta 3 katlı apartmanın 1\'inci katında oturan Haydar ve Handan Önder kardeşlerin evinde öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evde tek başına olan yatalak hasta Haydar Önder dışarıya çıkamadı. Dumanlar, önce daireyi daha sonra binayı sardı. Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiyesi ekipleri Haydar Önder\'i eve girerek dışarı çıkardı. Haydar Önder, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesi ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye yangını söndürürken, apartman sakinleri de yoğun dumandan etkilenerek dışarıya çıktı. Bazı apartman sakinleri yaşadıkları korku nedeniyle ağladı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen bir genç kıza da olay yerinde müdahale etti. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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