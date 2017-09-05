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Yaşam

Apartmanda yayılan biber gazı, doğalgaz sanıldı; bina boşaltıldı

Biber gazının, bir çiftin birbirlerine tartışma sonucu sıktıkları sonucu yayıldığı anlaşıldı

05 Eylül 2017 03:30

Çankırı'da bir apartmandan yayılan biber gazının doğalgaz kaçağı sanılması üzerine tedbir olarak bina boşaltıldı

Kırkevler Mahallesi Kastamonu Caddesi üzerinde bulunan bir site içerisindeki apartmandan etrafa koku yayıldığı ihbarı üzerine olay yerine doğalgaz şirketi, itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Doğalgaz kaçağı olabileceği gerekçesiyle tedbiren binayı boşaltan ekipler, daha sonra kokunun sebebinini öğrenmek için inceleme yaptı.

Ekiplerin incelemesinde, apartman sakinlerinden bir çiftin tartışmasının ardından apartman boşluğunda birbirlerine biber gazı sıktıkları ve kokunun yayıldığı anlaşıldı.

Polis ekipleri tehlikeli bir durumun olmadığını belirterek, apartman sakinlerine evlerine dönmeleri için anons yaptı.

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