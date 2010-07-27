Apartmanda devlet kurdu, krallığını ilan etti

T24

Adını ‘Atlantium’ koydu

Dünyanın halini beğenmedi

Avustralya’da 43 yaşındaki George Cruickshank, Sidney’deki apartman dairesinde ülkesinden bağımsızlığını ilan ederek kendi devletini kurdu. Çılgın Avustralyalı, “Atlantium” ismini verdiği devlenine de kendini “kral” olarak atadı. O artık Kral 2’nci George. Atlantium’un mavi, sarı ve turuncu renklerinden oluşan kendi bayrağı da var. Kendi fotoğraflarının olduğu banknotlar bile bastıran Kral George’un ülkesi Atlantium şimdilik hiçbir ülke tarafından tanınmıyor ama, 110 ülkede tam bin 300 vatandaşı var.Devlet kurma fikrinin 30 yıl öncesine dayandığını dile getiren Kral George, “15 yaşında ailem bana ‘Dünyanın gidişatını beğenmezsen kendi yolunu çiz’ diye telkinde bulundu. Önceleri siyasi parti kurmayı düşündüm. Ancak daha sonra bu fikrimden vazgeçerek iki kuzenimle kendi devletimi kurdum” dedi. Avustralya’da daha önce de 30 farklı mini devlet kurulmuştu. Macquarie Üniversitesi’nden Judy Lattas, “Bu modern zamanda devleti protesto etmenin en popüler yolu” dedi.