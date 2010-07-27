Apartmanda devlet kurdu, krallığını ilan etti

T24 - Apartman dairesinde kendi devletini kuran Avustralyalı adam krallığını ilan etti. Resminin bulunduğu para bile bastırdı. Şimdi 110 ülkede bin 300 vatandaşı var.
Adını ‘Atlantium’ koydu
Avustralya’da 43 yaşındaki George Cruickshank, Sidney’deki apartman dairesinde ülkesinden bağımsızlığını ilan ederek kendi devletini kurdu. Çılgın Avustralyalı, “Atlantium” ismini verdiği devlenine de kendini “kral” olarak atadı. O artık Kral 2’nci George. Atlantium’un mavi, sarı ve turuncu renklerinden oluşan kendi bayrağı da var. Kendi fotoğraflarının olduğu banknotlar bile bastıran Kral George’un ülkesi Atlantium şimdilik hiçbir ülke tarafından tanınmıyor ama, 110 ülkede tam bin 300 vatandaşı var.Dünyanın halini beğenmedi
Devlet kurma fikrinin 30 yıl öncesine dayandığını dile getiren Kral George, “15 yaşında ailem bana ‘Dünyanın gidişatını beğenmezsen kendi yolunu çiz’ diye telkinde bulundu. Önceleri siyasi parti kurmayı düşündüm. Ancak daha sonra bu fikrimden vazgeçerek iki kuzenimle kendi devletimi kurdum” dedi. Avustralya’da daha önce de 30 farklı mini devlet kurulmuştu. Macquarie Üniversitesi’nden Judy Lattas, “Bu modern zamanda devleti protesto etmenin en popüler yolu” dedi.