Apartman yöneticisini vuran kadın adliyeye sevk edildi

Hakan ÇELİKBAŞ/ SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da aidat almaya gelen apartman yöneticisi 52 yaşındaki Muhammet Atila\'yı tabancayla ateş ederek sırtından yaraladığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 24 yaşındaki Döne Y. adliyeye sevk edildi.

Olay dün Atakum İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre apartman yöneticisi olan Muhammet Atila apartman aidatını almak için 4\'üncü katta 2 kız kardeşiyle birlikte oturan Döne Y.\'nin kapısını çaldı. Kapıyı açan şüphelinin kızkardeşi ile tartışan yönetici \"Evinize gelen giden belli değil. Bir sürü yabancı şahıs gelip gidiyor. Rahatsız oluyoruz. Bu apartmanda fuhuş yapılmasına müsade etmem\" deyip kadına vurdu.

Olayı gören Döne Y. evde bulunan ve erkek arkadaşına ait olduğu ileri sürülen nuhsatsız tabancayla merdivenlerden kaçan yöneticiye ateş ederek sırtından vurdu. Yaralı ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis tarafından olayda kullandığı tabancayla birlikte gözaltına alınan Döne Y. ifadesinde \"Daha önceleri apartman yöneticimizle aramız iyiydi. Kapımıza gelip kardeşimle tartışıp kafasını duvara vurup bizlere hakaret etti. Ben de erkek arkadaşıma ait silahı alıp ateş ettim. Pişmanım\" dedi.

Polisteki işlemleri tamalanan şüphli kadın bugün adliyeye sevk edildi.



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