-APARTMAN DAİRESİNE SİLAHLA ATEŞ İSTANBUL (A.A) - 07.07.2010 - Beşiktaş'ta bir apartman dairesine, uzun namlulu silahla ateş edildi. Balmumcu Mahallesi Dellalzade Sokak 29 numarada bulunan bir binaya, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce uzun namlulu silahla ateş edildi. Kurşunlar 6 katlı binanın üçüncü katına isabet ederken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede binanın önünde uzun namlulu bir silah bulundu. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.