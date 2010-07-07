T24 LogoT24 Logo
Gündem

APARTMAN DAİRESİNE SİLAHLA ATEŞ İSTANBUL (A.A)

07 Temmuz 2010 12:21

-APARTMAN DAİRESİNE SİLAHLA ATEŞ  İSTANBUL (A.A) - 07.07.2010 - Beşiktaş'ta bir apartman dairesine, uzun namlulu silahla ateş edildi. Balmumcu Mahallesi Dellalzade Sokak 29 numarada bulunan bir binaya, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce uzun namlulu silahla ateş edildi. Kurşunlar 6 katlı binanın üçüncü katına isabet ederken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede binanın önünde uzun namlulu bir silah bulundu. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24