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Apartman boşluğunda ölü bulundu

Mehmet YİRUN / ÇORLU(Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde 40 yaşındaki Fırat Balta, kaldığı apartmanın boşluğunda ölü bulundu

29 Ağustos 2017 17:47

Mehmet YİRUN / ÇORLU(Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde 40 yaşındaki Fırat Balta, kaldığı apartmanın boşluğunda ölü bulundu.
Çorlu\'nun Kazımiye Mahallesi Menekşe Sokak üzerinde bulunan Zümer Apartmanı\'nın boşluğunda bir kişinin yattığını gören apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yerde yatan Fırat Balta\'nın öldüğünü belirledi. Balta\'nın yaz aylarında apartmanda oturan ağabeyinin yanına gelerek kaldığı belirtildi.
Balkondan bakarken dengesini kaybederek düştüğü tahmin edilen Balta\'nın cesedi savcının incelemesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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