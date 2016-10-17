Karabük'ün Safranbolu ilçesinde apartman boşluğuna düşen inşaat işçisi yaşamını yitirdi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yapımı devam eden inşaat halindeki 5 katlı apartmanın en üst katından apartman boşluğuna düşen inşaat işçisi 55 yaşındaki Mustafa Ünal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Emek Mahallesi Sultantepe Sokak'ta bulunan 5 katlı yapımı devam eden inşaat halindeki apartmanda meydana geldi. Dairelere monte edilen çelik kapıların kenarlarındaki boşluklara sıva çalışması yapan Mustafa Ünal, karşı daireye geçmek için yürüdüğü sırada apartman boşluğu kenarında bastığı kalebodurun uç kısmı kırıldı. Dengesini kaybeden Ünal, binanın en üst katıdan etrafında herhangi bir önlemin alınmadığı apartman boşluğundan zemine düştü.

Ağır yaralanan Ünal, arkadaşlarının haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karabük’te özel bir hastaneye kaldırıldı. Ünal, kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.