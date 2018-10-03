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Apartman bahçesinde ölü bulundu

  Hasan YILDIRIM- Taner YENER/İSTANBUL, (DHA) BEŞİKTAŞ'ta bir kadın oturduğu apartmanın bahçesinde ölü olarak bulundu

03 Ekim 2018 14:43

 

Hasan YILDIRIM- Taner YENER/İSTANBUL, (DHA) BEŞİKTAŞ\'ta bir kadın oturduğu apartmanın bahçesinde ölü olarak bulundu. 
Olay, Akatlar Mahallesi Yaren Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Suat Yenidünya, kızının evde olmadığını fark etti. Açık olan pencereden aşağıya bakan baba, kızının bahçede hareketsiz yattığını gördü. Hemen aşağıya inen Yenidünya,  bir yandan da sağlık ve polis  ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri İlknur Yenidünya\'nın (48) hayatını kaybettiğini belirledi. İlknur Yenidünya\'nın cesedi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

(FOTOĞRAF)

 

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