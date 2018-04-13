AP Zuckerberg'i ifade vermeye çağırdı

Avrupa Parlamentosu'ndaki siyasi gruplar dün yapılan oturumda Yeşiller partili Jan Philipp Albrecht ve Sven Giegold'un Facebook kurucusu Mark Zuckerberg'in parlamentoya davet edilmesi yönündeki inisiyatifine destek verdi. İki politikacı Parlamento Başkanı Antonio Tajani'ye yazdıkları mektupta, Zuckerberg'in parlamentonun farklı komisyonlarına davet edilerek veri skandalıyla ilgili soruları yanıtlamasını talep etmişti.

İnisiyatifin öncülerinden Yeşiller partili Albrecht yaptığı açıklamada, "Bütün siyasi grupların bu konuda verdiği geniş destek, Avrupa Parlamentosu'nun durumu ne kadar ciddiye aldığını gösteriyor. Zuckerberg güvenilirliği korumak için AP milletvekillerinin karşısına çıkmak zorunda" dedi.

Tajani Zuckerberg'i daha önce de davet etmişti

AP Başkanı Tajani Zuckerberg'i Mart ayında Avrupa Parlamentosu'na davet etmişti. Tajani'nin sözcüsü yazılı olarak yapılan bu davete şu ana dek bir yanıt gelmediğini belirtti. Tajani Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Zuckerberg'in bizim sorularımızı da yanıtlamaya hazır olduğunu ve Avrupa vatandaşlarına karşı da kendisini sorumlu hissettiğini göstermesini umut ediyoruz" dedi.

AB Komisyonu'nun Adaletten Sorumlu Üyesi Vera Jourova dün Facebook CEO'su Sherly Sandberg'le bir telefon görüşmesi yaparak veri skandalını değerlendirdi. Jourova görüşmenin, "yapıcı ve açık" geçtiğini belirterek, Sandberg'e Zuckerberg'in Avrupa Parlamentosu'na gelmesi tavsiyesinde bulunduğunu belirtti. AB yetkilisi Facebook'un konuyu soruşturan Avrupalı uzmanlarla sınırsız işbirliği yapmak zorunda olduğunu vurguladı.

Mark Zuckerberg 87 milyon Facebook kullanıcısına ait verilerin İngiliz veri analiz firması Cambridge Analytica'nın eline geçmesiyle ilgili olarak bu hafta ABD Kongresi'nde ifade vermişti. Salı günü Senato, çarşamba günü ise Temsilciler Meclisi'nde ifade veren Zuckerberg, "Sorumluluğumuzu yeterince kapsamlı bir biçimde dikkate almadık ve bu büyük bir hataydı. Bu benim hatamdı ve çok üzgünüm" diye konuşmuştu. Zuckerberg Facebook'u kurduğu ve yönettiği için olup bitenlerde sorumluluğun kendisine ait olduğunu belirtmişti.

dpa, AFP / HT, BK

© Deutsche Welle Türkçe