AP Yeşiller Grubu'ndan Davutoğlu'na tutuklanan hâkimin doktor eşinin kovulmasına tepki: Çok endişeliyiz

Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu, Başbakan Ahmet Davutoğlu’na mektup göndererek tutuklanan hâkim Metin Özçelik’in eşi Dr. Hatice Özçelik’in çalıştığı hastaneden kovulmasını gündeme getirdi.

Yeşiller Grubu Eşbaşkanı Rebecca Harms, ‘ciddi endişelerini’ vurguladığı mektubunda Davutoğlu’na ‘otoriterleşmeye doğru gidişe’ acilen müdahale etme çağrısı yaptı. Cihan Haber Ajansı'nın ulaştığı mektupta Harms sık sık ‘çok endişeli’ olduğunu kaydetti.

‘Artan ümitsizlik’ içinde Türkiye’deki gelişmelerle ilgili kendisiyle temasa geçme ihtiyacı hissettiğini belirten Harms, yargıya yapılan siyasi müdahaleleri ve basına baskıları yakından takip ettiğini belirterek, ‘ciddi endişeler taşıyorum’ ifadesini kullandı.

Hakimler Metin Özçelik ile Mustafa Başer’in HSYK tarafından savunmaları alınmadan tutuklanmalarını ‘yasadışı’ olarak nitelendiren Harms, Metin Özçelik’in eşi Dr. Hatice Özçelik’in yine savunması alınmadan ve hiçbir gerekçe gösterilmeden Bezm-i Alem Üniversite Hastanesi tarafından işten çıkarılmasına tepki gösterdi.

Harms, mektubunu "Türkiye Cumhuriyeti’nde hukukun üstünlüğü ilkesinin tekrar tesis edilmesi, otoriter ve gayri-demokratik bu gidişin acilen durdurulması için müdahale etmenizi rica ederim." cümlesi ile bitirdi.

İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Metin Özçelik, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve “paralel yapı” operasyonunda tutuklanan polislerin reddi hâkim talebini kabul ettiği için tutuklanmıştı. Hakim Özçelik'in eşi Dr. Hatice Özçelik'in de, Vakıf Gureba Bezm-i Alem Hastanesi’ndeki işine ‘Emir, yukarıdan geldi. İş akdini feshetmek zorundayız’ denilerek son verildi.