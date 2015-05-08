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Tutuklanan hâkimin eşini işten çıkarma gerekçesi: Kızını hastaneye götürmek için izin aldı

Eski 29. Asliye Ceza Mahkemesi Metin Özçelik, Hidayet Karaca ve tutuklu polisler hakkında tahliye kararı verdiği gerekesiyle tutuklanmıştı

08 Mayıs 2015 22:58

Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ile aralarında Yurt Atayün ve Ali Fuat Yılmazer'in de bulunduğu 63 polisin dosyasında reddi hakim kararı vermesinin ardından açığa alınan ve tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne konulan eski 29. Asliye Ceza Mahkemesi Metin Özçelik'in doktor eşi, Hatice Özçelik'in 4 yıldır çalıştığı Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi'de iş akdi feshedildi. Gerekçe olarak, '6 Mayıs günü Özçelik’in kızını hastaneye götürmek için izin alması ve yardımcı doçentlik başvurusunda ilgili heyeti tesir altında bırakmaya çalıştığı” iddiası gösterildi.

Süleyman Kaya’nın DHA’da yer alan habere göre, cezaevinde tutuklu bulunan Hakim Metin Özçelik'in doktor eşi Hatice Özçelik, fakülte yönetimi tarafından iş akdinin feshedilmesiyle ilgili Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin bahçesinde avukatı Önder Durdu ili birlikte basın açıklaması yaptı.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr.Hatice Özçelik, "Eşim hukuka uygun bir karar vererek dünyada ve Türk tarihine bir ilk olarak geçmiştir. Ben de bu yüzden işine son verilen bir doktor olarak tarihte eşimin yanında yer aldım. Eşimin sonuna kadar arkasındayım. Biz hukukun üstünlüğüne inanıyoruz. Kimse gibi çalıp çırpmadık. Vatanı satmadık. Ben de eşim de görevimizi yaptık. Eşim hukuka uygun bir karar verdi diye tutuklandığı için işimden atıldım. Gerekçe olarak ben yardımcı doçentlik başvurusunda bulunmuştum. Bölümde bir kişilik kadro vardı. Eşimin kararı nedeniyle yukarıdan haber gelmiş. Benim yerime başka birisini alacaklarını söylediler. Rektör, benim çok iyi bir doktor olduğumu ancak emrin yukarıdan geldiğini belirtti. Hukuk çerçevesinde yasal yollara başvuracağım" dedi.

 

'Gerekçe kızını hastaneye götürmek için izin alması'

 

Avukat Önder Durdu ise şu açıklamada bulundu:

"4 yıldır çalıştığı hastanede herhangi bir sorun yaşamamıştır. Bu gün bize tebliğ edilen yazıda iki sebep gösterilmektedir. Birincisinde '6 Mayıs günü kızınızı hastaneye götüreceğiniz gerekçesiyle izin aldığınız fakat bu izne dair herhangi bir belge sunmadığınız', ikincisi ise 'yardımcı doçentlik başvurunuzla ilgili heyeti tesir altında bırakmaya çalıştığınız gerekçesiyle iş akdinize son verilmiştir' denildi. Bu sebepler fesih hakkını doğuracak sebeblerden biri değildir. Mutlaka doktor hanıma savunma hakkının tanınması gerekiyordu. Sözün bittiği yer burasıdır. Hakim Metin Özçelik yanlış bir karar vermiş olabilir. Şuan tutuklanmış olması hukuka uygun olabilir. Bunların hepsini bir kenara koyalım. Doktor hanımı, eşinin durumuyla bağ kurulup iş akdinin fesh edilmesi kabul edilemez. Bu hukuka aykırı bir tutumdur" şeklinde konuştu. 

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