AP'ye konuşan Türk yetkili: Erdoğan, Biden'ın aramamasından mutlu değil

ABD merkezli Associated Press (AP) haber ajansında yayımlanan haber-analiz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden'la hâlâ görüşmediğini vurguladı. AP'nin haberinde "Erdoğan, NATO müttefikleriyle sallantılı ilişkisini yeniden başlatma çabaları kapsamında batı ve ABD karşıtı retoriğini hafifletti" ifadeleri kullanıldı.

AP'de "Ara beni? ABD-Türkiye ilişkilerini yeniden başlatmak uzun engel listesiyle karşı karşıya" başlıklı haber-analiz, Biden döneminin başlamasıyla ABD-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi.

Biden'ın göreve başlamasından iki aya yakın zaman geçtiği ve hâlâ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aramadığının belirtildiği haberde, 2016 yılında Donald Trump'ın başkan seçilmesinden birkaç gün sonra Erdoğan'la görüştüğü hatırlatıldı.

"Birbirlerini 'stratejik partner' olarak tanımlayan Ankara ve Washington arasında ilişkiler son yıllarda Suriye, Türkiye'nin Rusya'yla işbirliği, Doğu Akdeniz gibi gündemlerde fikir ayrılıkları nedeniyle düzenli olarak kötüye gitti" ifadelerinin yer aldığı haberde, Erdoğan hükûmetinde pek çok kişinin 'Türkiye'nin insan hakları ihlalleriyle ilgili hiçbir nutuk çekmeyen Trump'la dört yıl daha umduğu belirtildi.

Haberde, Joe Biden’ın Demokrat Parti'nin başkan aday adayı olduğu dönem New York Times'la yaptığı söyleşide Türkiye ve Erdoğan'a yönelik eleştirileri hatırlatıldı.

"Erdoğan, telefon gelmemesinden mutlu değil"

Türk yetkililerin Biden'ın Erdoğan'ı aramaması konusunda kamuoyuna "önemsemeyen" bir imaj verdiği, '"farklı düzeylerde temasın sürdüğü" vurgusunun yapıldığı belirtilirken AP'ye konuşan bir Türk hükûmet yetkilisinin "Erdoğan bundan mutlu değil" dediğini aktarıldı. Haberde yetkilinin ismini vermemeyi tercih ettiği belirtildi.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki, geçen haftalarda yaptığı bir açıklamada Biden'ın henüz aramadığı çok sayıda dünya lideri olduğunu söylemiş ve Erdoğan'ı da "bir noktada" arayacağını söylemişti.

Haberde, Türkiye'nin yabancı yatırımları çekerek 'zorda' olan ekonomisini kurtarmaya çalıştığı belirtilirken “Erdoğan, ABD, Avrupa ülkeleri ve diğer eski müttefiklerine ulaşmaya çalışıyor ve sorunları çözerek uluslararası izolasyonu ortadan kaldırmak istiyor." ifadeleri kullanıldı.