AP ve AK Avrupa Vatandaşları Girişimi'ni görüşmeye başlıyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Haziran (DHA) – Avrupa Konseyi (AK), Avrupa Vatandaşları Girişimi’nin daha kullanıcı dostu hale getirilmesi ve etkisini artırmak için Avrupa Parlamentosu’yla (AP) görüşmeler başlatmaya hazırlanıyor.

Konsey, girişime katılımı artırmak ve girişimin etkisini artırmak amacıyla 26 Haziran tarıhinde yeni düzenlemeler önerdi.

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Ekaterina Zaharieva, \"Vatandaşların, Avrupa Birliği’nin dikkatini çekebilmek için seslerini duyurmalılar\" dedi ve ekledi:

“Avrupa Vatandaşları Girişimi herkese bir değişim yaratma fırsatı sunuyor. Üye devletler bu önemli aracın kolay kullanılabilir ve etkili olması için çalışıyorlar.”

Konsey’in, müzakerelerde komisyonun şu önerileri desteklediği duyuruldu:

- Üye devletler için iletişim noktaları oluşturmak ve bir çevrimiçi bir dayanışma platformu oluşturmak dahil olmak üzere, organizatörleri bilgilendirmek ve yardım etmek,

- Farklı girişimlerin kısmi katılımını sağlamak

- Organizatörlere, 12 aylık kontrat sürecinin başlangıç tarihini seçme şansı tanımak,

- İmza toplamak için çevrimiçi bir platform oluşturmak,

- AB vatandaşlarına hangi ülkede yaşadıklarına bakılmaksızın, istediği girişimi destekleme şansı vermek,

- İnceleme aşamasını genişletmek ve başarılı girişimler için daha kapsamlı bir açık duruşma düzenlemek.