AP üyesinden Bakan Lütfi Elvan'a 'Aptal' çıkışı

Avrupa Parlamentosu İngiliz Liberal Partisi üyesi Andrew Duff, "www'den çıkar ttt'yi kurarız" diyen Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan için “aptal” ifadesini kullandı, ancak daha sonra bu sözünü geri aldı.

diken.com.tr’de yer alan habere göre, AP üyesi Andrew Duff, Elvan’ın sözlerinin yer aldığı bir küpürü de iliştirerek attığı ilk tweet’te “Bu adam belli ki aptal” dedi.

Daha sonra Duff, aynı fotoğrafı iliştirerek paylaştığı bir diğer tweet’te ‘idiot' ifadesini düzeltti ve aynı mesajı bu kez, “Bu adam belli ki aptal değil” ifadeleriyle paylaştı.

Avrupa Parlamentosu Libarel Grup üyesi Duff, daha önce de eski AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış hakkında Avrupa Parlamentosu’na soru önergesi vermiş; kendisine ‘paralel’ yakıştırması yapan Bağış’ın halefi Mevlüt Çavuşoğlu’nu, bu iddiayı ispat etmeye çağırmış, aksi takdirde özür dilemesini istemişti.

