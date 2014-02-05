AP üyesi Schaake: İnternet tasarısı, Avrupa ilkelerini ihlal ediyor

AKP hükümetinin Meclis’ten geçirerek yasalaştırmaya çalıştığı yeni internet yasa taslağı, Avrupa’da da endişe uyandırdı. AP’nin Hollandalı Liberal Marietje Schaake, tasarının Avrupa ilkelerini ihlal ettiğini savunarak, AB’yi net tavır almaya çağırdı.

Avrupa Birliği’ndeni Türkiye’nin Kopenhag Kriterleri’nden uzaklaştığına dair uyarılar gelmeye devam ediyor. Avrupa Parlamentosu üyesi Hollandalı Liberal Marietje Schaake, TBMM’de görüşülen internet kanun tasarısının Avrupa ilkelerini ihlal ettiğini açıkladı. Yazılı bir açıklama yapan Schaake, Avrupa Birliği’nden ifade hürriyetinin her geçen gün kötüye gittiği Türkiye’yi uyarmasını talep etti.

CİHAN'da yer alan habere göre, AB’nin ‘net bir tavır’ alması gerektiğini vurgulayan AP üyesi, yeni internet tasarısının neyin haber yapılıp yapılamayacağı konusunda hükümetin kontrolünü artıracağına, basın ve ifade hürriyeti üzerindeki baskıların da her geçen gün genişlediğine işaret etti.

Schaake, “AB Komisyonu, hukukun üstünlüğü ve temel hürriyetlerin AB sürecinin merkezinde olduğunu göstermek mecburiyetindedir.” dedi. Gezi Parkı olaylarını da hatırlatan Schaake, Türk halkının yaz aylarında demokrasi ve hürriyet talep ettiğini, Avrupa’nın Türkleri yalnız bırakmaması gerektiğini belirtti. İnternet hürriyetinin aday ülkelerce yerine getirilmesi gereken bir kriter olduğuna işaret eden Hollandalı vekil, Brüksel’in bu tasarının ‘Kopenhag Kriterleri’ni ihlal ettiğini ve kabul edilemez olduğunu’ ilan etmesi gerektiğini söyledi. AB, 17 Aralık’ta başlayan rüşvet ve yolsuzluk operasyonundan bu yana AK Parti iktidarını yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü ve kuvvetler ayrılığı konularında uyarıyor. Geçen ay Brüksel’e giden Başbakan Tayyip Erdoğan’a da muhatapları, bu konulardaki kaygılarını iletmişti.

CPJ: İnternet tasarısı Türkiye’nin imajını daha da zedeler

Türk hükümetinin kısa süre içerisinde hayata geçirmek istediği internet yasasına, uluslararası medya kuruluşları da sessiz kalmıyor. New York merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) yaptığı açıklamada, tasarının yasalaşması halinde, hâlihazırda yeterince kötü olan Türkiye’nin basın özgürlüğü sicilinin daha da kötüye gideceğini vurguladı. Yasa tasarısının 17 Aralık operasyonundan hemen bir gün sonra Meclis’e geldiğine dikkat çeken CPJ, yasanın basın özgürlüğü ve ifade hürriyeti açısından sakıncalı olabilecek maddelerine tek tek değindi. CPJ, yasa taslağının internet sayfalarının tek tek mahkeme kararı olmadan yasaklanabilmesine imkân tanıdığını belirterek, bunun internet sitesini tamamen yasaklamaya nazaran daha az şeffaf olduğunu ve ifade özgürlüğünün kontrol altında tutulmasının daha sinsi bir yolu olduğunu vurguladı. CPJ açıklamasında, internet özgürlüğüne yönelik kısıtlamaların uzun vadede Türkiye’nin AB üyelik sürecini ve ABD ile ilişkilerini de etkileyebileceği yorumuna yer verildi. CPJ, Türk hükümetinin Washington’un radarında olduğunun ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Katherine Pfaff tarafından teyit edildiğini belirtti.