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AP Türkiye Raportörü'nden AB'ye: Ankara ile yürütülen üyelik müzakerelerini derhal askıya alın

AB: Yüksekdağ ve Demirtaş, güven duyduğumuz ve değer verdiğimiz muhataplarımızdır

04 Kasım 2016 20:29

Avrupa Birliği, gözaltına alınan HDP'li milletvekilleriyle ilgili açıklamada bulundu. Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri ise Avrupa Birliği'ne, Ankara ile yürütülen üyelik müzakerelerini derhal askıya alması için çağrı yaptı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn da yazılı bir açıklama yaptı.

HDP milletvekillerinin terör eylemlerini destekleme suçlamasıyla gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasının AB'yi ciddi şekilde endişelendirdiği vurgulanan açıklamada, "Gözaltına alınanlar arasında yer alan HDP Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş, demokratik yollarla seçilmiş liderler, güven duyduğumuz ve değer verdiğimiz muhataplarımızdır" ifadesi kullanıldı.

Yaşanan gelişmelerin 130 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin tartışmaların yapılan açıklamalarda dile getirilen kaygıları arttırdığı belirtilerek, "Gelişmeler, Türkiye'deki parlamenter demokrasiyi riske atıyor ve ülkenin güneydoğundaki zaten çok gergin olan durumu kötüleştiriyor" görüşü paylaşıldı.

Bu sorunun ancak siyasi yollardan çözülebileceğine işaret edilen açıklamada, "AB, terör örgütleri listesinde yer alan PKK'ya karşı eylemleri meşru olarak görüyor. Ancak aynı zamanda, AB bu tür eylemlerin demokrasinin temel prensiplerini asla baltalamaması gerektiğine inanıyor. Türkiye'den parlamenter demokrasi ile insan haklarına ve hukukun üstünlüğü ilkesine saygıyı güvence altına alması bekleniyor. Bu beklentiler Türk yetkililere doğrudan iletilerek, üye devletlerle yakın koordinasyon içinde Avrupa Konseyi ile beraber durumu yakından takip etmeyi sürdürülecektir" değerlendirmesinde bulunuldu.

Mogherini, Twitter hesabından yaptığı açıklamada da HDP milletvekillerinin gözaltına alınmasını "aşırı derecede endişe verici" olarak tanımladı. Mogherini, "Demirtaş ve diğer vekiller gözaltına alındığı için aşırı derecede endişeliyim. Yetkililerle temas halindeyiz. Ankara'daki AB büyükelçilerini toplantıya çağırdık" diye tweet attı.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz ise yaptığı açıklamada "Seçilmişleri temsil eden HDP'li parlamenterlerin tutuklanmasıyla Türk makamları sadece Türkiye'yi demokrasiden uzaklaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda AB-Türkiye ilişkilerinin temelini oluşturan değerlere, ilkelere, normlara ve kurallara da sırtını dönüyor" ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Raportörü Kati Piri de konuyla ilgili attığı tweet'te, “Türkiye’den yine çok kötü bir haber. Şimdi Parlamento’nun HDP’li üyeleri gözaltına alınıyor” ifadelerini kullandı.

"Müzakereler askıya alın" çağrısı

BBC Türkçe'nin haberine göre, AP Türkiye Raportörü Piri, Avrupa Birliği'ne, Türkiye ile üyelik müzakerelerini derhal askıya alması için çağrı yaptı.

Piri, Hollanda Radyosu'na yaptığı açıklamada, Brüksel'den, Türkiye ile üyelik görüşmelerinin derhal askıya alınması konusunda net bir sinyal beklediğini söyledi.

 

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