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AP Türkiye Raportörü Piri: Atatürkçü gazete Sözcü’ye operasyondan kaygılıyız

"Türkiye'nin terörle ciddi bir sorunu var ama bu nüfusun yarısını terör destekçisi olarak göstermeyi gerektirmez"

04 Haziran 2017 13:40

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, "FETÖ/PDY üyesi olmamakla birlikte bu örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla Sözcü muhabiri Gökmen Ulu ve sozcu.com.tr'nin Sorumlu Haber Müdürü Mediha Olgun'un tutuklanmasına ilişkin olarak "Avrupa Parlametosu olarak, Atatürkçü gazete Sözcü'ye operasyonla ilgili ciddi kaygılar taşıyoruz" dedi.

Piri, "2017 Türkiye raporunda basın özgürlüğü konusu ciddi şekilde yer alacak. Türkiye'nin terörle ciddi bir sorunu var ama bu nüfusun yarısını terör destekçisi olarak göstermeyi gerektirmez. Hükümete yöneltilen her eleştiri, otomatikman kabul edilemez olarak görülüyor. Bu çok tehlikeli bir yol” değerlendirmesinde bulundu.

Avrupalı liderleri eleştirdi

Sözcü gazetesinden Ali Gülen'e konuşan Piri, "İyi gazetecilik, bakanlıkların basın bildirilerini basmak değil, halkı hükümet politikaları konusunda uyarmaktır. Sözcü'ye operasyon, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı Brüksel'deki NATO zirvesi başlamadan hemen önce oldu. AB liderlerinin sesini yükseltememesi, cesaretlerinin olmamasındandır. Yoksa ne olup bittiğini iyi biliyorlar. Türkiye'nin en büyük gazetelerinden biri saldırı altındayken AB tepki vermelidir" diye konuştu.

İlk tepki gösteren isimdi

Hollandalı siyasetçi Piri Sözcü'ye yönelik operasyon sonrası ilk tepki gösteren Avrupalı siyasetçiler arasında yer almıştı.

Piri, sabah saatlerinde Türkiye'de şok etkisi yaratan gelişmeleri takipçileriyle şu yorumla paylaşmıştı:

"Referandumdan sonra ‘normalleşme' yok. Türkiye hükümeti içerideki baskılar sürerken, AB-Türkiye ilişkilerinin düzelebileceğini nasıl düşünebilir?

"Türkiye'de eleştirel gazetecilik, terörizmle eşit görülüyor. Sözcü gazetesine saldırı bir başka üzücü örnek."

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