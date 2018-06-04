AP Türkiye Raportörü Piri: Adil seçim için Demirtaş serbest bırakılmalı

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, Türkiye'de 24 Haziran'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği erken genel seçimlerinin adil olabilmesi için, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

Hollandalı parlamenter Piri, Facebook hesabı üzerinden #FreeDemirtaş (Demirtaş'a özgürlük) etiketiyle yaptığı açıklamada, HDP'nin adayının cezaevi hücresinde seçim kampanyası yapmak zorunda bırakıldığını vurguladı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile İyi Parti'nin adayı Meral Akşener'in de, Demirtaş'ın serbest bırakılması için çağrı yaptığını anımsatan Piri, "Ancak o zaman adil bir seçim kampanyası yürütülebilir" dedi.

AP Türkiye Raportörü Kati Piri, bunun tüm demokratlar tarafından desteklenmesi gereken bir talep olduğunu dile getirdi. Hollandalı parlamenter, Türkiye'deki olağanüstü hal uygulaması (OHAL) ile temel hak ve özgürlüklere yönelik baskıların daha da arttığını savunuyor.

Türkiye'de parlamenterler ve gazetecilerin cezaevinde bulunmasını en fazla eleştiren isimlerden biri olan Piri, bu koşullarda Türkiye'nin AB'ye tam üye olamayacağını söylüyor.

Piri'ye göre böyle bir ortamda Türkiye'nin AB'ye üyelik seçeneği, "illüzyon".