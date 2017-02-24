AP Türkiye raportörü: Evet çıkarsa AB yeni hükümet sisteminin değerlendirmesini yapar

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, "Evet oylarının yüksek çıkması halinde AB, yeni hükümet yapısının Kopenhag Kriterleri’ne uyup uymadığıyla ilgili kendi değerlendirmesini yapacak" açıklaması yaptı. Piri, "Türkiye, AB adaylık taahhütlerini yerine getirmede gerçek ilerleme göstermek zorunda" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, AP Türkiye raportörü Kati Piri, Türkiye ile ilgili karar taslağı hazırlama amacıyla 20-23 Şubat’ta gerçekleştirdiği bilgi toplama ziyaretinin sonunda bir açıklama yayımladı. Ankara’nın referandumu izlemesi için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT’i davet ettiğini duyuran raportör, başkanlık sisteminin hem destekçileri hem de muhaliflerine ifade özgürlüğü talep ederken "Evet oylarının üstün çıkması halinde AB yeni hükümet yapısının Kopenhag kriterlerine uyup uymadığıyla ilgili kendi değerlendirmesini yapacak" uyarısında bulundu.

"Ülkenin bugün karşı karşıya olduğu meydan okumalar her hükümet için zorluk teşkil ederken BM ve Avrupa Konseyi ile birlikte AP pek çok vesileyle temel hakların vahim şekilde kısıtlanmasıyla ilgili endişelerini dile getirdi" hatırlatmasını yapan Piri, AP’nin Kasım 2016’da aldığı, "Türkiye ile AB’ye üyelik müzakereleri dondurulsun" çağrısı yapan kararıyla ilgili "Türkiye’nin en eski gazetesi Cumhuriyet’ten 10 gazetecinin hapse atılmasının ardından demokratik yollardan seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınması ve HDP eşbaşkanları dahil muhalefet milletvekillerinin hapse atılması karşısında AP’nin OHAL kalkana, hükümet demokrasiye geri dönene ve Türk anayasasına uyana dek AB’ye üyelik müzakarelerinin geçici olarak dondurulması çağrısı yapmasından başka imkân yoktu” dedi.

"Türkiye’de yaptığı tüm görüşmelerde konunun dönüp dolaşıp anayasal reform paketiyle ilgili referanduma geldiğini" belirten Hollandalı parlamenter, "Bu bağlamda hükümetin seçim sürecini izlemeleri için AGİT’i gözlemci göndermeye davet etmesinden memnuniyet duydum" açıkalaması yaptı.

"Başkanlık sisteminin hem destekçileri hem de muhaliflerinin savlarını açıkça dile getirme imkânına sahip olmaları hayati önem taşımaktadır" vurgusunda bulunan Piri şöyle devam etti: "Evet oylarının üstün çıkması halinde AB yeni hükümet yapısının Kopenhag kriterlerine uyup uymadığıyla ilgili kendi değerlendirmesini yapacak. Venedik Komisyonu’nun bununla ilgili yayımlayacağı rapor bu değerlendirme için önemli bir temel oluşturacaktır."

Son dönemde Ankara ile Brüksel arasındaki gerilime rağmen gelecek aylarda vize serbestisi, terörle mücadele, Suriye savaşını nihayet bitirme gibi önemli konularda ilerleme temennisinde bulunurken şu hatırlatmayı da yaptı: "Aday ülkenin katılım sürecini değerlendirirken AP’nin odaklandığı ana nokta, temel haklara, hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığına saygıdır. Bu bağlamda Türkiye AB adaylığını aldığı sırada yaptığı taahhütleri yerine getirme konusunda gerçek ilerleme göstermek zorunda. Bunu yaparsa bugüne dek katılım sürecini güçlü şekilde desteklemiş Avrupa Parlamentosu’nu güçlü müttefiki olarak bulacaktır.”