AP Türkiye Raportörü: Eğer anayasa paketi değiştirilmezse, AB'yle müzakereler askıya alınır

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, referandum sonuçlarına ilişkin yazılı açıklamasında, "Türkiye’deki bütün demokratlar için üzücü bir gün. Bugünkü oylamanın sonucu, Avrupa değerlerinden büyük bir kopuş anlamına geliyor. Erdoğan’ın otokratik tavrı Türkiye toplumunu derinden kutuplaştırdı ve ekonomiye zarar verdi. Eğer paket değiştirilmeden uygulanırsa, bu durum Avrupa Birliği’yle müzakerelerin askıya alınmasına yol açacaktır" dedi.

"Türkiye’nin neredeyse yarısı ‘hayır’ dedi, adil bir seçim olsaydı neler yaşanacağını düşünün"

Referandum sonuçlarını değerlendiren (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, ülkenin neredeyse yarısının ‘Hayır’ oyu verdiğini belirterek seçimlerin adil olmadığı iddiasında bulundu. Kişisel Twitter hesabından 16 Nisan referandumuna dair paylaşımlarda bulunan Piri, “Türkiye halkının neredeyse yarısı ‘HAYIR’ dedi. Adil bir seçim olsaydı neler yaşanacağını hayal edin” dedi. Hem ‘evet’ hem de ‘hayır’ cephesinin zafer ilan ettiğini kaydeden AP raportörü, AGİT gözlemcilerinden gelecek raporu beklediğini söyledi.

Kati Piri’nin açıklamasının tam metni şöyle:

"Adil olmayan bir seçim ortamında, Türkiye nüfusu az bir farkla Erdoğan’a denetimsiz yetki verecek, otoriter bir sisteme uygun olan anayasa paketine destek verdi. Bu, Türkiye’deki bütün demokratlar için üzücü bir gün. Bu ülkenin kuvvetler ayrılığına saygı duymayan, hiçbir denetim mekanizması bulunmayan bir anayasayla Avrupa Birliği’ne katılamayacağı açık. Eğer paket değiştirilmeden uygulanırsa, bu durum Avrupa Birliği’yle müzakerelerin askıya alınmasına yol açacaktır.

"Bugünkü oylamanın sonucu, Avrupa değerlerinden büyük bir kopuş anlamına geliyor. Erdoğan’ın otokratik tavrı Türkiye toplumunu derinden kutuplaştırdı ve ekonomiye zarar verdi. Bazı AB liderlerine yönelik Nazi suçlamaları, Türkiye’nin siyasi bir ortak olarak inandırıcılığına ciddi zarar verdi. Türkiye’de demokrasi ve temel haklar için savaşan herkesin yanında olmaya devam edeceğim. Bugünkü sonuçlar, Türkiye’de Avrupa değerlerini paylaşan ve ülkeleri için farklı bir gelecek seçen milyonlarca kişi olduğunu gösteriyor. AB, onların yüzüne kapıları hiçbir zaman kapatmamalı."