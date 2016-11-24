AP: Türkiye ile müzakereler geçici olarak dondurulsun

Avrupa Parlamentosu (AP), Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki üyelik müzakerelerinin geçici olarak dondurulması çağrısı yapan karar taslağını kabul etti.

Anadolu Ajansı, tasarının 37'ye karşı 479 oyla kabul edildiğini, 107 parlamenterin ise oylamada çekimser kaldığını bildirdi.

AP'nin bu kararı bağlayıcı değil ve AB liderlerine tavsiye niteliğinde.

Türkiye ile müzakerelerin dondurulması kararını sadece AB liderleri alabiliyor.

AB liderlerinin Aralık ayındaki zirvesinden bu yönde bir karar çıkması ise şimdilik beklenmiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu hafta içerisinde yaptığı açıklamada, AP'deki oylamanın "kıymeti harbiyesi" olmadığını ve AP'nin bu oylamayı yapmasının bile "terör örgütlerine kol kanat gerdiğinin, onların yanında saf tuttuğunun ifadesi" olduğunu söylemişti.

AP'nin bu hafta içinde Strasbourg'daki yaptığı oturumların gündeminde Türkiye ile AB ilişkileri vardı.

Genel Kurul'daki görüşmelerde, Türkiye'deki olağanüstü hal (OHAL) uygulaması ile demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü konularında geriye gidiş olduğu gerekçesiyle AB katılım müzakerelerinin askıya alınmasının önerilmesi eğilimi ortaya çıktı.

Hazırlanan taslak karar metninde, Avrupa Komisyonu ve üye ülkelere katılım müzakerelerini geçici olarak dondurma kararı alma çağrısı yapıldı.

Metinde, Müzakere Çerçeve Belgesi kapsamında, Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'nin demokrasi, insan hakları, temel haklar ve hukukun üstünlüğü alanlarında ciddi ve süregelen ihlaller yapması halinde Komisyon'un kendi girişimiyle ya da üye sayısının üçte biriyle müzakerelerin askıya alınmasını tavsiye etme ve yeniden başlaması için gereken koşulları belirleme yetkisi olduğu hatırlatıldı.

AP'deki oturumlar sırasında söz alan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Birliğin mülteci krizi, Kıbrıs sorunu ve terörle mücadele alanlarında Türkiye ile birlikte çalışması gerektiğinin altını çizdi.

Ancak AP karar metninde, 15 Temmuz darbe girişimi bir kez daha kınanırken, sonrasındaki OHAL uygulamalarının endişe yarattığı vurgulandı.

Metinde, endişe yaratan uygulamalar arasında Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) mensup 10 milletvekilinin tutuklanması, binlerce kamu görevlinin görevden uzaklaştırılması ve Türkiye'nin tutuklu 150 gazeteci ile bu alanda dünyada en fazla gazeteciyi hapiste tutan ülke olması sıralandı.

Ayrıca, Türkiye'nin idam cezasını geri getirmesinin de AB müktesebatının en hayati noktalarından birinin reddedilmesi anlamına geleceği yinelendi.

Bu hafta içerisinde yapılan oturumlarda, gruplar adına yapılan konuşmalarda da, özellikle 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası uygulamaya konan OHAL'in hukuk devleti ilkelerini ortadan kaldırdığına işaret edildi.

AB'nin OHAL kapsamındaki uygulamalar ve idam cezasının geri getirilmesiyle ilgili tartışmalara verdiği tepkiler Türkiye ile ilişkilerde ciddi bir krizin yaşanmasına neden oldu.

AP Başkanı Martin Schulz, Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulanabileceğini söylemiş ve bu açıklama Ankara'dan çok sert tepki almıştı.

Son olarak, AP Türkiye raportörü Kati Piri'nin yapmak istediği ziyaret Türk hükümeti tarafından reddedildi.

Başta Avusturya olmak üzere bazı üyeler, Türkiye ile katılım müzakerelerinin durdurulması gerektiğini öne sürerken; bu öneriye sıcak bakmayan Almanya, İngiltere ve Fransa gibi büyük devletler aksine diyalogun sürmesi gerektiğini savunuyor.