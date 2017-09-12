T24 LogoT24 Logo
Dünya

AP Terörle Mücadele Komitesi'nin üyeleri belli oldu

Terörle Mücadele Özel Komitesi üyeleri, Genel Kurul tarafından kabul edildi

12 Eylül 2017 22:24

Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından görevlendirilen Terörle Mücadele Özel Komitesi üyeleri, Genel Kurul tarafından kabul edildi.

Fransa'nın Strazburg kentinde toplanan AP Genel Kurulu, geçen haziran ayında kabul edilen, terörle mücadeleyi ve bu amaçla üye ülkeler arasındaki iş  birliğini geliştirmeyi sağlayacak Terörle Mücadele Özel Komitesinde yer alacak 30  ismi onayladı.
 
Perşembe günü ilk toplantısını yaparak başkan, başkan yardımcıları ve  raportörlerini seçecek Komite, bir yıllık süreyle görevlendirildi. AP'den yapılan  yazılı açıklamada, bu sürenin gerek görülmesi halinde uzatılabileceği belirtildi.
 
AB ülkelerinde terörle mücadele kapsamında alınan önlemleri  değerlendirme, ülkeler arasında iş birliğinde ortaya çıkan sorunları araştırma ve  iyileştirme amaçlı tavsiyelerde bulunma yetkisi olan Komitenin, yine ülkeler  arasında istihbarat paylaşımı, yasaların uygulanışı ve adli bilgilerin paylaşımı  gibi konulardaki aksaklıkları da rapor etmesi planlanıyor.
 
Terörle mücadele önlemlerinin temel haklara yansımaları, terörün mali  kaynaklarının kurutulması, kara para aklama, terör örgütleri gibi başlıca  konulara yoğunlaşacak Komite, AB'nin bu alanda çalışan kurumlarıyla iş birliği  yapacak ve üye ülkelerde denetlemelerde bulunacak.
 
AP Terörle Mücadele Özel Komitesi, 12 aylık görev süresi boyunca iki  ayrı rapor yayımlayarak bulgularını ve tavsiyelerini paylaşacak.

ETİKETLER

avrupa parlamentosuTerörle Mücadele Komitesiüye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24