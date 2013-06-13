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AP Sosyalist Grup Başkanı Swoboda: Erdoğan göstericileri tehdit etmeye devam ediyor

Sosyalist Grup Başkanı Hannes Swoboda, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP belde belediye başkanları toplantısındaki açıklamalara Twitter hesabından yorumladı

13 Haziran 2013 22:28

Gezi Parkı direnişini yakından takip eden Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Başkanı Hannes Swoboda, Twitter hesabından yeni bir açıklama paylaştı. Swoboda hesabından, "Erdoğan, göstericileri tehdit etmeye devam ediyor" yazarak,  "Fakat daha fazla şiddet şu an Türkiye'nin en son isteyeceği şey. Çevik kuvvet değil, diyalog" diye tweet attı.


Hans Swoboda 2 Haziran'da Twitter hesabından Başbakan Erdoğan'a, olaylardan polis müdahalesini çekme tavsiyesinde bulunmuş, projenin de durması gerektiğini aktarmıştı.

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