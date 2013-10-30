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Politika

AP Raportörü Ruijten: Egemen Bağış, Avrupa'da bizi zora sokuyor, kullandığı dile dikkat etmeli

Ruijten: Türkiye’nin AB Bakanı bizi Avrupa’da zaman zaman zora sokuyor

30 Ekim 2013 23:12

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Ria Oomen-Ruijten, AB Bakanı Egemen Bağış’ın Avrupa’da kendilerini zaman zaman zora soktuğunu ifade ederek Bağış’ın kullandığı sert üsluptan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Ria Oomen-Ruijten, AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’la bir araya geldi. Görüşmenin ardından Cihan Haber Ajansı’na verdiği özel mülakatta Hollandalı AP Üyesi, AB-Türkiye ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini ifade ederek ortak çıkarların çok fazla olduğu vurgusu yaptı.

"Türkiye’nin AB Bakanı bizi Avrupa’da zaman zaman zora sokuyor." diyen AP Türkiye Raportörü Ruijten, "Özellikle sert beyanlarda bulunabiliyor. Beni ilgilendiren bir konudaki sert sözlere benden de cevabını alır’’ şeklinde konuştu. Bu eleştirilerini AB Bakanı Bağış’a iletip iletmediği sorusu üzerine ise Ruijten ‘‘Bakan Bağış kullandığı dile dikkat etmeli. Kesinlikle bunu kendisine de söyledim. Bakan Bey’e, bazen kullandığı dili sadece iç politika için kullanmaması gerektiğini anlattım. Özellikle sert bir üslubun tercih edilmesi halinde bunun Avrupa’da negatif yansımalarının olduğunu belirttim." dedi.

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