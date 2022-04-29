AP Raportörü'nden AB Komiseri'ne Kavala eleştirisi

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Osman Kavala'ya ilişkin açıklama yapmayan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi'ye tepki gösterdi.

Amor sosyal medya paylaşımında "Kavala hakkında verilen gülünç hükmün üzerinden üç gün geçti ama Oliver Varhelyi bir şey söylemeye vakit bulamadı, hatta (Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı) Faruk Kaymakcı ile görüştükten sonra bile" diye yazdı.

Amor ayrıca "Macaristan bu hafta 27 AB ülkesinin konuyla ilgili ortak açıklamasını da utanç verici bir biçimde engelledi. Bu sadece tesadüf mü?" ifadelerini kullandı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Üçüncü Gezi Davası'nda Pazartesi günü verdiği kararla iş insanı Osman Kavala'nın "casusluk" suçlamasından beraat ve tahliyesine, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engelleme Teşebbüs Etme" suçlamasından ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırımasına hükmetmişti.

Varhelyi'nin paylaşımı

Varhelyi Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Balkan Forumu'nda Kaymakcı ile bir araya gelmişti. Görüşmede AB-Türkiye ilişkilerini ve Rusya'nın Ukrayna savaşının bölgesel etkilerini ele aldıklarını söyleyen Varhelyi "Meydan okuyucu zamanlarda iş ve yatırımlara olumlu bir iklim yaratmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullanmakla yetinmişti.

Orban'a yakın bir isim olarak görülüyor

Macaristan Başbakanı Viktor Orban 2019 yılında Avrupa Birliği Komisyonu'na Laszlo Trocsanyi'yi aday göstermiş ancak Trocsanyi'nin adaylığı Avrupa Parlamentosu Hukuki İşler Komitesi'nce reddedilmişti. Orban bunun üzerine Varhelyi'yi komisyona aday olarak göstermişti. Belli bir siyasi partiye üye olmayan Varhelyi, Orban'a yakın bir isim olarak değerlendiriliyor.

AP ile AB Komisyonu arasında anlaşmazlık

Avrupa Birliği'nde eleştiri oklarının hedefindeki Polonya ve Macaristan, başta yargı ve medya olmak üzere, ülkelerindeki kurumlar üzerinde siyasi kontrol kurmak ve hukuk devleti ilkesini yok saymakla suçlanıyor. Düzenlemenin AB hukukuna aykırı olduğunu savunan Polonya ve Macaristan ise AB'den gelen eleştirileri iç işlerine müdahale olarak yorumluyor.

Anlaşmazlık en son Avrupa Birliği kurumlarının mahkemelik olmasını beraberinde getirmişti. Avrupa Parlamentosu Ekim 2021'de hukuk devleti ilkesini ihlal eden ülkelerin cezalandırılmasını öngören mekanizmayı harekete geçirmediği için AB Komisyonu'nun Avrupa Adalet Divanı'na şikayet etti.