AP Raportörü Kati Piri: Türkiye ile müzakereler askıya alınsın!

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, Türkiye’yle Avrupa Birliği (AB) arasındaki üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını istedi.

AB Haber'de yer alan habere göre, Türkiye’nin referandumda ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliğinin uygulanmaya başlamasıyla birlikte, mevcut hükümetle entegrasyon görüşmelerinin sürdürülmesinin anlamının kalmadığını belirten Piri, “Eğer değişiklikler üzerinde oynanmadan uygulandığı takdirde AB üyelik müzakerelerini resmen askıya almalı” dedi.

Kabul edilen yeni anayasayı ‘otoriter’ diye niteleyen Piri, görüşmelerin askıya alınmasının koşulu olarak da anayasanın yürürlüğe girmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Hükümet kriterleri yerine getirmek istemiyor"

Erdoğan’ın yeni yetkilerini hızla kullanmaya başlayacağını düşündüğünü belirten Piri, görüşmelerin sonlandırılmaktan ziyade askıya alınmasının daha iyi olduğunu söyledi: “Türkiye aday ülke olarak kalmalı ama hükümetle müzakereleri sürdürüyoruz. Son iki yılda hükümetin kriterleri yerine getirmek istemediği ortaya çıktı.”

Cuma günü gerçekleşecek AB dışişleri bakanları toplantısında Türkiye’nin kriterleri ne derece yerine getirdiğinin yöneticilere sorulmasını beklediğini dile getiren Piri, bu temelde AB liderlerinin haziran ayında daha net karar alabileceğini söyledi.

AKPM’de, bugün, 113 kabul oyuna karşılık 45 retle Türkiye’nin 13 yıl sonra yeniden siyasi denetim sürecine alınması kararlaştırılmıştı.

"Türkiye yeni anayasayla AB üyesi olamaz"

AKPM’nin kararının ardından konuşan Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Kati Piri, “Türkiye bu anayasayla AB’ye katılamaz. Bu nedenle, üyelik müzakerelerini devam ettirmenin de anlamı yok” dedi.

Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Kati Piri Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin (AKPM) Türkiye’ye ilişkin kararının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı yetkilerini genişleten ve yargıda köklü değişiklikler getiren yeni anayasaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Piri, hileli referandumda kabul edilen değişikliklerin olduğu gibi yürürlüğe girmesi halinde AB üyeliği kapılarının kapanacağını söyledi.

Piri, “Türkiye böyle bir anayasayla AB üyesi olamayacağı için, katılım müzakerelerini devam ettirmenin de anlamı yok” ifadelerini kullandı. Piri, Brüksel’in tam üyelik yerine Türkiye’yle AB arasındaki Gümrük Birliği’ni geliştirebileceğini belirtti.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Türkiye’yi insan hakları ihlalleri gerekçesiyle 13 yıl sonra ilk kez yeniden siyasi ve hukuki denetime aldı.