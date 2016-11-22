AP oturumunda “Türkiye ile müzakereler durdurulsun” talebi

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz başkanlığında düzenlenen ve Türkiye'nin AB ile müzakerelerinin geleceğinin tartışıldığı oturumda iki büyük grup müzakerelerin durdurulmasını talep etti.

Devam eden 'Türkiye ile müzakere sürecinin geçici olarak dondurulması' isimli oturuma çok sayıda vekil katıldı.

Sputnik'in haberine göre, parlamentodaki siyasi gruplar, liberallerin girişimi ile hazırlanan ve perşembe günü oylamaya sunulacak bir karar tasarısı üzerinde uzlaşmıştı.

Karar tasarısında Türkiye'deki antidemokratik uygulamalar gerekçe gösterilerek Avrupa Birliği'nin Türkiye ile yürüttüğü üyelik sürecinin durdurulması talep ediliyor.

AP'de kabul edilmesi beklenen tasarının hukuki bağlayıcılığı bulunmamakla birlikte Türkiye — AB ilişkileri açısından sembolik önem taşıyor.

Merkez sağ Avrupa Halk Partisi grubu lideri Manfred Weber, AP'nin Fransa'nın Strasbourg kentinde bulunan merkezinde yaptığı konuşmada "Türkiye'ye mesajımız çok açık, üyelik görüşmeleri derhal dondurulmalı" dedi.

Konu, Türkiye'nin üyeliği konusunda genelde olumlu görüşe sahip olan ancak son gelişmeler ışığında bir tepki verilmesini kaçınılmaz gören AP'deki ikinci büyük grup Sosyalistler ve Demokratlar'ın (S&D) inisiyatifiyle gündeme getirildi.AB ülkelerinde, Avusturya hariç, müzakerelerin devamından yana bir hava hakim. AP'den müzakerelerin dondurulması çağrısı çıkması halinde bu havanın da olumsuz etkilenme potansiyeli var. Oturuma AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin de katılması bekleniyor.

AP'deki gruplar

AP’deki gruplar ve üye sayıları şöyle:

Komisyon Çoğunluğu (475)

EPP (215)

S&D (190)

ALDE (70)

Muhalefet (276)

ECR (76)

GUE-NGL (52)

Greens-EFA (50)

EFDD (45)

ENF (38)

Bağımsız (15)