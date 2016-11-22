T24 LogoT24 Logo
Gündem

AP oturumunda “Türkiye ile müzakereler durdurulsun” talebi

Tasarı, Türkiye - AB ilişkileri açısından sembolik önem taşıyor

22 Kasım 2016 22:14

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz başkanlığında düzenlenen ve Türkiye'nin AB ile müzakerelerinin geleceğinin tartışıldığı oturumda iki büyük grup müzakerelerin durdurulmasını talep etti. 

Devam eden 'Türkiye ile müzakere sürecinin geçici olarak dondurulması' isimli oturuma çok sayıda vekil katıldı.

Sputnik'in haberine göre, parlamentodaki siyasi gruplar, liberallerin girişimi ile hazırlanan ve perşembe günü oylamaya sunulacak bir karar tasarısı üzerinde uzlaşmıştı. 

Karar tasarısında Türkiye'deki antidemokratik uygulamalar gerekçe gösterilerek Avrupa Birliği'nin Türkiye ile yürüttüğü üyelik sürecinin durdurulması talep ediliyor. 

AP'de kabul edilmesi beklenen tasarının hukuki bağlayıcılığı bulunmamakla birlikte Türkiye — AB ilişkileri açısından sembolik önem taşıyor.

Merkez sağ Avrupa Halk Partisi grubu lideri Manfred Weber, AP'nin Fransa'nın Strasbourg kentinde bulunan merkezinde yaptığı konuşmada "Türkiye'ye mesajımız çok açık, üyelik görüşmeleri derhal dondurulmalı" dedi.

Konu, Türkiye'nin üyeliği konusunda genelde olumlu görüşe sahip olan ancak son gelişmeler ışığında bir tepki verilmesini kaçınılmaz gören AP'deki ikinci büyük grup Sosyalistler ve Demokratlar'ın (S&D) inisiyatifiyle gündeme getirildi.AB ülkelerinde, Avusturya hariç, müzakerelerin devamından yana bir hava hakim. AP'den müzakerelerin dondurulması çağrısı çıkması halinde bu havanın da olumsuz etkilenme potansiyeli var. Oturuma AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin de katılması bekleniyor.

AP'deki gruplar

AP’deki gruplar ve üye sayıları şöyle:

Komisyon Çoğunluğu (475)

     EPP (215)

     S&D (190)

     ALDE (70)

Muhalefet (276)

     ECR (76)

     GUE-NGL (52)

     Greens-EFA (50)

     EFDD (45)

     ENF (38)

     Bağımsız (15)

ETİKETLER

avrupa parlamentosutürkiyemüzakeregörüşmeler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24