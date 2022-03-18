"AP'nin Türkiye raporunda Gümrük Birliği'nin güncellenmesi tavsiye edilecek"

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Avrupa Parlamentosunun Türkiye raporunda bazı şartlara bağlı olarak Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin tavsiye edileceğini bildirdi.

Karayel, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosunda (AP) düzenlenen Türkiye-AB KPK Toplantısı'nın ardından AA'ya değerlendirmelerde bulundu.

Komisyonun 3 yıl aradan sonra yeniden toplanmasının önemine ilişkin Karayel, Türkiye-AB ilişkilerinde parlamentolar arasındaki ilişkilerin son derece önemli olduğunu, toplantıda katılım müzakerelerindeki durum, bölgesel gelişmeler, demokrasi, ticaret, Yeşil Mutabakat gibi konuların tartışıldığını aktardı.

AP'nin yakında yayınlaması beklenen Türkiye raporuyla ilgili raportör ile görüştüklerini belirten Karayel, "Bu raporda Gümrük Birliği'nin güncellenmesini tavsiye edecekler. Tabii belli şartlara bağlı olarak demokrasiye, hukukun üstünlüğü, insan hakları gibi şartlardaki ilerlemelere bağlı olarak tavsiye edecekler ama bunun ben son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye-AB ilişkilerindeki çok küçük olumlu adımların, olumlu sinyallerin bile iki taraf açısından çok ciddi gelişmelere gebe olduğunu biliyoruz." dedi.