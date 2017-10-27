AP: Milli içki rakıyı yudumlamaları zorlaşan Türkler, evde üretime geçti

Alkollü içkilere getirilen vergiler ve satış kısıtlamaları Batı basınının da gündeminde. Associated Press (AP) 'Türklerin favori içkisi' rakının evlerde üretilmeye başlandığını aktarırken, alkol tüketiminin de arttığını belirtti.

ABD merkezli haber ajansı AP, zamlarla baş edemeyen Türklerin özellikle rakıyı evde üretmeye başladıklarını yazdı. Rakıdan 'Türklerin resmi olmayan milli içkisi' olarak bahseden ajans, 'vergi artışının favori içkiyi yudumlamayı zor bir hale getirdiğini' belirtti.

"Birçok kişi ev yapımı içkiye dönerek ülkenin en ikonik içkisine olan aşklarını yeniden alevlendirdi. 2002 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara gelindikten sonra, hükümetinin uyguladığı vergiler ve alkol tüketimine ilişkin düzenleme ile alkol fiyatlarını tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkardı" diyen AP, rakının fiyatının 2004 yılından bu yana yüzde 500'e yakın oranda arttığını belirtti.

"İçki tüketimi düşmedi, aksine arttı"

Tüketicilerin dışarından alkollü içecek almaktan vazgeçtiği ancak satışı düşse de içki tüketiminin arttığının vurguladığı haberde Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerine yer verildi:

"Alkol satışı düşse de, gerçek tüketim düşmedi gibi görünüyor. OECD istatistiklerine göre, Türkiye'de kişi başına düşen alkol tüketimi, ülke nüfusunda yüzde 17'lik bir artışa rağmen 2002'den bu yana benzer seviyede kaldı. Bu durum, Türklerin tükettiği toplam alkol miktarının aynı dönemde arttığını gösteriyor."

"Ev yapımı rakı kanalı 1 milyondan fazla görüntülendi"

Sputnik'in aktardığı habere göre, yazıda rakıyı evinde üreten ve '30 yıldır insanlara öğreten' kimyager Cengiz Dev'e de yer verildi. AP, evde alkollü içecek yapımına ilişkin sosyal medya hesaplarına yönelik yoğun ilgiye dikkat çekti:

"Birkaç yıl önce rakı yapımıyla ilgili bir video hazırlayarak YouTube'a yükleyen Cengiz Dev'in kanalı 1.3 milyon izlenme sayısına erişmiş durumda. Ev yapımı alkolle ilgili bir Facebook grubu da 28 bin takipçiyi bir araya getirdi. Cengiz Dev, kendi mutfağında 10 liraya 1 litre rakı üretebildiğini söylüyor. İki haftalık süreç şeker veya meyve, su, limon tuzu ve kurutulmuş maya karışımının alkolü damıtmadan ve anason yağı ve su eklemeden önce fermente etmeyi içeriyor."

Ancak evlerde alkollü içki yapımının artışının halk sağlığı konusunda endişeleri artırdığına değinen AP, Tüketici Hakları Derneği'nden Canan Ülkü Abbasov'un konuya ilişkin risklere dikkat çektiğini belirtti.

Saat 22.00'den sonra alkollü içecek satışı yasak

Hükümetin, saat 22.00'den sonra alkollü içecek satışını yasakladığına, gazete ve televizyonlarda reklamının da bir süredir yasal olmadığına değinen AP, "2013'te o dönem başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan, kamu sağlığını korumayı hedeflediklerini söyleyerek önlemleri savundu. Aynı dönem 'içki içen alkoliktir' dedi" ifadelerine yer verdi.