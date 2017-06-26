AP milletvekili Süryani kiliselerin Diyanet’e devredilmesini eleştirdi

Avrupa Parlamentosu'ndaki Avrupa Halk Partisi grubu Türkiye Raportörü ve Alman Hristiyan Demokrat Parti CDU'nun Avrupa Parlamentosu milletvekili Renate Sommer, Türkiye'de Süryanilere ait kilise, manastır ve mezarlıkların Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesini sert sözlerle eleştirdi.

Pazartesi günü Brüksel’de açıklama yapan Sommer, Süryanilere ait 50'nin üzerinde kilise, manastır ve mezarlığın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredildiğine dikkat çekerek, "Binlerce yıllık erken Hristiyanlık döneminden kalma kültür mirasının kamulaştırılmasının kesinlikle bir başka örneği bulunmuyor” dedi.

AP milletvekili Sommer, bu kültür mirasının şimdi kolaylıkla üçüncü kişilere satılmaya başlanabileceğine ve müze ya da camiye dönüştürülebileceğine dikkat çekti. Renate Sommer, "Belli ki Türk hükümeti ülkedeki Süryani azınlığa sadece azap çektirmek istemiyor, aynı zamanda tamamen silmek istiyor” ifadelerini kullandı.

Renate Sommer, olanlar ışığında Türkiye'nin hala AB üyesi olmak istemesinin ise kurumla "alay etmek” olduğunu söyledi.

Süryaniler Alman Hükümeti'nden yardım istedi

Mardin Valiliği Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu'nun Süryanilere ait pek çok sayıda kilise, manastır, mezarlık gibi mülkleri kamu kurumlarına, oradan da Diyanet İşleri Başkanlığı'na devretmesi üzerine Almanya'daki Süryaniler Federal Hükümet'ten yardım istedi.

Almanya Süryani Dernekleri Federasyonu Başkanı Danyel Demir, pazartesi günü Heidelberg'de yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Süryanilere ait devasa ölçüde mülke el koyduğunu” söyledi.

Demir, Mardin ve civarında 50'nin üzerinde kilise, manastır ve mezarlığın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredildiğini belirtti.

Demir, Mor Gabriel Manastırı Vakfı ile görüştüklerini ve hâlihazırda devredilen 50'nin üzerinde kültür varlığının "buzdağının sadece görünen kısmı "olduğuna dikkat çekti. Durumun karmaşık olduğunu söyleyen Demir, "kamulaştırmanın alarm verici” olduğunu belirtti.

Almanya Süryani Dernekleri Federasyonu Başkanı Demir, "kamulaştırma listesinde henüz Mardin ve çevresindeki kaç tane Süryani kilisesinin dahil olduğunun belli olmadığını” da sözlerine ekledi.

Demir aynı zamanda devir işlemine karşı hukuki yolların devreye sokulduğunu belirtti.

Süryaniler Türkiye'de azınlık olarak tanınmıyorlar. Türkiye genelinde 2 bine yakın, Almanya’da 150 bin ve Avrupa Birliği içinde ise 350 bine yakın Süryani yaşadığı tahmin ediliyor.

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