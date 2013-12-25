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AP milletvekili: Belki de Türkiye'nin yeni bir başbakana ihtiyacı vardır

AP Sosyalist Grup Başkanı Swoboda , Twitter üzerinden yolsuzluk operasyonlarını yorumladı

25 Aralık 2013 21:41

Gezi Parkı protestoları sırasında attığı Ankara'yı eleştiren Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Başkanı Hannes Swoboda Twitter'da paylaştığı mesajda yolsuzluk operasyonlarının ardından gelen bakan istifalarını değerlendirdi.

AP milletvekili Swoboda, tweet'inde, "İstifaların ardından Erdoğan'ın başı dertte. Belki de Türkiye'nin yeni bir başbakana ihtiyacı vardır: daha az otokratik ve diyaloğa daha hazır" yazdı.

 

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