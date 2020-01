AP milletvekili: Belki de Türkiye'nin yeni bir başbakana ihtiyacı vardır

Gezi Parkı protestoları sırasında attığı Ankara'yı eleştiren Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Başkanı Hannes Swoboda Twitter'da paylaştığı mesajda yolsuzluk operasyonlarının ardından gelen bakan istifalarını değerlendirdi.

AP milletvekili Swoboda, tweet'inde, "İstifaların ardından Erdoğan'ın başı dertte. Belki de Türkiye'nin yeni bir başbakana ihtiyacı vardır: daha az otokratik ve diyaloğa daha hazır" yazdı.

@ Erdogan after resignations in trouble. Perhaps #Turkey needs a new prime - minister : less autocratic and more ready for dialogue.