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AP: Kaşıkçı olayında sadece suçlular değil emri verenler de adalet önüne çıkarılmalı

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, öldürülen Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın nişanlısının AP'ye başvurduğunu söyledi

23 Ekim 2018 22:07

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in AP'ye başvurduğunusöyledi. Tajani, "Sadece suçluların değil, suçun emrini verenlerin de adalet önüne çıkarılacağı titiz ve bağımsız bir soruşturma çağrısında bulunuyoruz" dedi. 

Tajani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in AP'ye başvurduğunu bildirdi.

Antonio Tajani, "Sadece suçluların değil, suçun emrini verenlerin de adalet önüne çıkarılacağı titiz ve bağımsız bir soruşturma çağrısında bulunuyoruz" ifadesini kullandı.

Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulu, bu akşam Kaşıkçı'nın öldürülmesini tartışacak.

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