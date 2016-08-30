AP, IŞİD'in toplu katliamlarını belgeledi



AP'nin araştırmalarına göre, IŞİD'in püskürtüldüğü bölgelerin hemen hemen tamamında toplu mezarlar bulunuyor. Araştırmayı yürüten gazetecilerin, bölgede söyleşiler yaptığı, veri uzmanları ile birlikte çalıştığı ve uydu görüntülerini değerlendirildiği belirtiliyor. Araştırmaya göre, mezarları uydu görüntülerinden tespit etmek oldukça kolay, zira mezarların üzerini çok ince bir toprak tabakası örtüyor.

Binlerce kişi toplu mezarlara gömüldü

IŞİD'in toplu mezarlarında tam olarak kaç kişinin gömüldüğü bilinmiyor. AP'nin tahminlerine göre, binlerce kişi toplu mezarlara gömüldü. Kurbanların sayısının 5 bin 200 ila 15 bin arasında değiştiği tahmin ediliyor. Örneğin Yezidilerin 2014 yılının Ağustos ayında IŞİD'in katliamına uğradığı Sincan Dağı bölgesinin toplu mezarlarla dolu olduğu ifade ediliyor.

Öte yandan uydu görüntülerinin incelenmesi sonucu, Irak'taki Baduş Cezaevi yakınlarında da bir toplu mezar tespit edildi. IŞİD, 2014 yılında Irak'ın Musul kentinde kontrolü ele geçirmişti. IŞİD militanları, 10 Haziran tarihinde Baduş Cezaevi'ndeki yaklaşık 670 mahkûmun hayatına son vermişti. Sünni inancına mensup olmayan mahkûmların öldürüldüğüne dikkat çekilmiş, BM olayı katliam olarak nitelendirmişti. Uydu görüntülerin göre, toplu mezar cezaevinin yakınlarında yer alıyor.

AP'nin ortaya çıkardığı 72 toplu mezarın en küçüğünde 3 kişinin, en büyüğünde ise binlerce kişinin gömülü olduğu belirtiliyor. Araştırmaya göre Irak'ın Musuli Sincar, Tikrit; Suriye'nin ise Deyrizor ve Rakka kentlerinde toplu mezarlar bulunuyor.